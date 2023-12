Le policier du Mississippi qui a abattu un garçon de 11 ans à son domicile alors qu'il répondait à un appel au 911 est réintégré après avoir été suspendu.

Le 20 mai, le sergent Greg Capers a tiré par erreur dans la poitrine d'Aderrien Murry, le blessant grièvement, alors qu'il répondait à un appel pour troubles domestiques au domicile de l'enfant, selon sa mère, Nakala Murry, et le Bureau d'enquête du Mississippi.

Le commissaire Capers a d'abord été mis en congé administratif rémunéré pendant l'enquête sur la fusillade, a rapporté CNN à l'époque. Il a ensuite été suspendu sans solde en juin, après un vote à 4 contre 1 du conseil municipal d'Indianola.

Jeudi soir, le conseil municipal a voté par 4 voix contre 1 la réintégration de M. Capers lors d'une session extraordinaire. Sa réintégration prend effet immédiatement, selon Michael Carr, un avocat de la Police Benevolent Association qui représente Capers.

"Capers est heureux d'être réintégré et prêt à reprendre le travail", a déclaré M. Carr à CNN. "Depuis que la décision a été prise hier soir, nous ne savons pas encore quand il reprendra son travail ni quelle sera son équipe. Il reste un sergent".

Une vidéo exclusive de la réunion de jeudi, partagée avec CNN par l'avocat de la famille Murry, Carlos Moore, montre Aderrien, 11 ans, et sa famille assistant à la réunion du conseil municipal. Dans cette brève vidéo, Aderrien semble submergé par l'émotion et on le voit sangloter lorsqu'il est conduit hors de la salle après le vote en faveur de la réintégration de Capers.

Le garçon a souffert d'une crise d'angoisse et a dû être transporté à l'hôpital en ambulance, a déclaré M. Moore dans un communiqué transmis à CNN. "Aderrien Murry a souffert d'une crise d'angoisse pendant la réunion et a saigné de la bouche et du nez", a déclaré l'avocat. "Cet incident malheureux ne fait que souligner le traumatisme profond et permanent que vivent Aderrien et sa famille.

En mai, la famille Murry a intenté une action en justice contre la ville d'Indianola, son chef de police et plusieurs officiers, dont Greg Capers. Elle réclame au moins 5 millions de dollars de dommages et intérêts, en invoquant notamment la force excessive, la négligence, la mise en danger d'autrui et les coups et blessures.

Une requête en jugement sommaire déposée par la défense le 5 décembre demande que l'action en justice des Murrys soit rejetée, affirmant que Capers et le chef de la police "ont droit à l'immunité qualifiée parce que les allégations ne représentent rien de plus qu'un tir non intentionnel où un officier a raisonnablement réagi à une situation potentiellement dangereuse et à la menace d'un préjudice grave".

La motion indique que le plaignant n'a pas non plus réussi à établir une violation du quatrième amendement de la Constitution des États-Unis parce que les actions de Capers n'étaient pas intentionnelles et que lui et son collègue n'ont jamais été informés de la présence d'enfants dans la maison lorsqu'ils ont répondu à un appel au 911 concernant une "perturbation domestique violente".

En outre, l'adresse était connue des agents et avait été le théâtre de dizaines de disputes violentes et parfois armées entre Nakala Murry et le père de l'un de ses enfants, selon le document du tribunal.

Lors de la réunion de jeudi, le conseil a également voté contre la diffusion de la vidéo de la fusillade, selon le conseiller municipal d'Indianola Marvin Elder.

En réponse à cette décision, M. Moore a affirmé qu'elle témoignait d'un manque de transparence et de responsabilité concernant l'incident.

"Notre engagement reste inébranlable dans la recherche de la responsabilité et de la justice au nom de la famille Murry", a ajouté M. Moore.

