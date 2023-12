Le policier de Louisiane initialement inculpé dans le cadre de la mort de Ronald Greene est réintégré dans le service actif

Le lieutenant John Clary, le policier le plus gradé sur les lieux, "sera réintégré dans son service actif dès cette semaine", a déclaré le porte-parole de la police de l'État, Nick Manale. Les procureurs ont abandonné les poursuites contre Clary au début de l'année, a confirmé mardi à CNN une source au fait de l'affaire, sous couvert d'anonymat.

M. Clary aurait dissimulé la vidéo de la confrontation qui a précédé la mort de M. Greene, réalisée à l'aide d'une caméra corporelle. La vidéo, d'abord publiée par l'Associated Press à la suite d'une fuite, puis diffusée par la police de l'État en mai 2021, montre Greene battu par la police, notamment traîné, aspergé de Tasers et agressé avec une matraque en mai 2019 après ce que la police a déclaré être une poursuite et un accident de voiture à l'extérieur de la ville de Monroe.

Clary et quatre autres agents des forces de l'ordre ont été inculpés dans la paroisse d'Union pour des charges d'État liées à la mort de Greene en décembre 2022. M. Clary, accusé d'obstruction à la justice et d'abus de pouvoir, a été "placé en congé administratif en attendant l'issue de la procédure judiciaire", a déclaré à l'époque le surintendant de la police de l'État de Louisiane, Lamar Davis.

En échange de l'abandon des poursuites contre Clary cette année, ce dernier a accepté de témoigner contre son ancien collègue Kory York, a indiqué à CNN la source au fait de l'affaire. York est accusé d'homicide par négligence et de malversation dans l'exercice de ses fonctions.

Avant l'inculpation de 2022, la police de l'État a déclaré à CNN qu'à l'issue d'une enquête interne, Clary n'avait pas fait l'objet de mesures disciplinaires en raison de l'absence de preuves suffisantes pour prouver ou réfuter l'allégation selon laquelle il avait intentionnellement dissimulé des preuves vidéo.

York et Chris Harpin, ancien adjoint de Union Parish, sont les deux seuls des cinq agents des forces de l'ordre inculpés l'année dernière dans la mort de Greene à devoir encore répondre de leurs actes.

Les accusations portées contre les anciens agents de la police d'État John Peters et DaKota DeMoss - obstruction à la justice - ont été annulées en juillet par le juge Thomas W. Rogers de la cour de district.

CNN a demandé au procureur de Union Parish de commenter la réintégration de Clary et l'état d'avancement des affaires contre Harpin et York.

Greene, 49 ans, est décédé en mai 2019 après une confrontation au cours de laquelle la police a déclaré que Greene résistait à l'arrestation et se débattait avec les agents de la police.Cela s'est produit, selon la police, après que les agents aient tenté de l'arrêter pour une infraction présumée au code de la route, et Greene les a entraînés dans une course-poursuite et a écrasé sa voiture.

Sa famille a déclaré qu'on lui avait d'abord dit que Greene était mort sur le coup lors de l'accident.

Les vidéos des caméras corporelles et du tableau de bord montrent Greene extrait de son véhicule après l'accident et soumis à un Taser, ainsi qu'un policier luttant avec lui au sol.

La vidéo montre également un policier lui donnant un coup de poing au visage et un autre lui donnant un coup de poing dans le bas du dos alors qu'ils tentent de le menotter alors qu'il est allongé face contre terre. L'enregistrement de la caméra corporelle d'un policier révèle un échange téléphonique après le passage à tabac, dans lequel le policier déclare : "Je l'ai battu à mort, je l'ai étouffé et j'ai tout fait pour le maîtriser".

Un premier rapport d'accident de la police d'État ne mentionne pas que les policiers ont fait usage de la force contre Greene ou l'ont arrêté. Un autre document de la police d'État indique: "Greene a été placé en garde à vue après avoir résisté à l'arrestation et s'être débattu avec les policiers, et il a fini par ne plus réagir et est décédé lors de son transport à l'hôpital.

Les policiers ont maintenu que la mort de Greene "a été causée par un traumatisme thoracique contondant lié à l'accident qui a entraîné une fracture du sternum et une rupture de l'aorte" et ont déclaré avoir utilisé la force "pour leur propre sécurité et pour la sécurité du public", selon les documents du tribunal.

La famille demande une enquête fédérale

En août, la famille de M. Greene a demandé l'ouverture d'une enquête fédérale sur les agissements des policiers en matière de droits civils.

La mère de M. Greene, Mona Hardin, a parlé aux journalistes lors d'une conférence de presse à Farmerville, en Louisiane, du "beau visage" et du "sourire" de son fils et de l'amour qu'il lui portait.

"Je me souviens de son premier jour sur cette terre et j'ai également vu la vidéo et j'ai vu son dernier jour. Je me souviens de son premier jour sur terre et j'ai aussi vu la vidéo et j'ai vu son dernier jour, la laideur que la Louisiane a commise, sans hésitation. Comment ils ont voulu tuer mon fils", a-t-elle déclaré. "Alors qu'il était encore derrière le volant, il a reçu un Taser. Il n'avait aucune chance.

Mme Hardin a indiqué qu'il avait fallu plusieurs années pour obtenir l'inculpation des agents impliqués dans l'arrestation de son fils et elle a exhorté le ministère de la justice à engager des poursuites au niveau fédéral.

"Nous avons besoin que le ministère de la Justice vienne ici parce que nous en sommes à plus de quatre ans. Il a fallu plus de trois ans pour obtenir ces inculpations, vous savez, et nous en avons besoin maintenant", a-t-elle déclaré.

Source: edition.cnn.com