Le Polaris Dawn de SpaceX est prêt pour un lancement, en préparation pour une excursion extraterrestre.

Quatre individus s'embarquent pour un voyage aventureux, financé en privé dans le cadre du projet "Polaris Dawn". Leur objectif est de s'éloigner de la Terre jusqu'à 1400 kilomètres, une distance dernièrement atteinte lors des missions Apollo vers la Lune dans les années 1970. L'ISS (Station Spatiale Internationale), en orbite à environ 400 kilomètres, sert de point de comparaison.

Le milliardaire Jared Isaacman dirige cette mission de cinq jours en collaboration avec Elon Musk, fondateur de SpaceX. Accompagnant Isaacman, il y a les astronautes Kidd Poteet, Sarah Gillis et Anna Menon. Ils décollent depuis le Centre Spatial Kennedy de la NASA en Floride à bord d'un vaisseau spatial Crew Dragon transporté par une fusée Falcon 9.

La capsule, d'environ huit mètres sur quatre, peut accueillir jusqu'à sept personnes pendant jusqu'à dix jours. Des sièges inclinés sont prévus pour le repos et le confort, et des commodités essentielles comme des toilettes sont situées derrière un écran de confidentialité.

Sortie dans l'espace à 700 kilomètres d'altitude

Un événement passionnant, une sortie dans l'espace, est prévu à environ 700 kilomètres d'altitude. Ici, une entreprise privée de l'espace va tester une combinaison spatiale toute neuve pour des activités en dehors du vaisseau spatial. Il s'agit de la "première sortie dans l'espace commerciale", avec une mobilité améliorée grâce aux dernières avancées. Un écran de casque intégré, une caméra et des matériaux novateurs pour un contrôle de température efficace dans les conditions froides de l'espace font de cette combinaison unique.

Les sorties dans l'espace présentent des risques plus élevés que de rester à l'intérieur du vaisseau spatial. Les astronautes doivent faire face à la microgravité, aux écarts de température extrêmes, s'assurer de l'approvisionnement en oxygène et se protéger contre les rayonnements. Toute interruption de l'approvisionnement en oxygène ou toute séparation du vaisseau spatial peut entraîner des situations périlleuses. Normalement, les sorties dans l'espace de l'ISS se concentrent sur la maintenance ou la recherche scientifique. Cependant, celles-ci sont importantes pour les missions lunaires et martiennes. SpaceX prévoit d'évaluer ces combinaisons pour les missions futures sur la Lune et Mars.

Les astronautes ont également pour objectif de mener des projets de recherche, tels que l'analyse de l'impact du voyage spatial et des rayonnements sur la santé humaine. De plus, les fonctionnalités d'une technologie de communication par laser du programme d'internet satellite de SpaceX, Starlink, seront examinées.

Report des préparatifs de Mars par NASA

Initialement prévu pour le décollage, "Polaris Dawn" a connu de nombreux retards en raison de mauvaises conditions météorologiques et des préoccupations de l'Agence Fédérale de l'Aviation (FAA) suite à un incident précédent lors d'un autre lancement.

"Pour construire une base lunaire et une ville martienne, des milliers de combinaisons spatiales sont nécessaires", a affirmé les gestionnaires du projet. La réalisation de cette sortie dans l'espace de test joue un rôle crucial dans le développement d'une conception évolutive et durable pour les futures missions spatiales profondes à mesure que l'humanité passe à une existence multiplanétaire.

L'exploration spatiale de Mars est la vision à long terme de la NASA. En utilisant son programme "Artemis", elle prévoit de revisiter la Lune, une entreprise qui n'a pas été entreprise depuis plus d'un demi-siècle. La base lunaire servira de tremplin pour les missions martiennes.

La mission lunaire prévue pour novembre 2024 dans le cadre de "Artemis 2" a été reportée à septembre 2025 en raison de problèmes avec la fusée et le vaisseau spatial. Le débarquement lunaire habité prévu dans "Artemis 3" a également été reporté à septembre 2026.

Décollage pour Mars en 2026 - selon Musk

Contrairement à cela, le PDG de SpaceX, Elon Musk, prévoit toujours le long voyage vers Mars dès l'année prochaine, bien que temporairement sans astronautes. "Le premier vaisseau spatial destiné à Mars décollera dans deux ans pendant la prochaine fenêtre de transfert Terre-Mars", a publié Musk sur sa plateforme X ce week-end. Ces essais évalueront la faisabilité des atterrissages martiens.

"Si ces atterrissages s'avèrent réussis, les premières missions habitées vers Mars auront lieu quatre ans plus tard", a ajouté Musk. Il prévoit une ville auto-suffisante sur Mars dans les deux décennies à venir.

L'équipe de la NASA surveille de près les tests de SpaceX, car des résultats positifs pourraient influencer les propres plans de mission martienne de la NASA. La NASA, avec son programme Artemis, vise à revenir sur la Lune d'ici 2026, en préparation des futures missions martiennes.

Au cours de la mission, les astronautes examineront la fonctionnalité de la technologie d'internet satellite de SpaceX, Starlink, qui pourrait potentiellement être utilisée pour la communication lors de missions spatiales profondes.

