- Le point de vue de Schweizerer: les finances ne dictent pas la qualité de l'éducation.

En Rhénanie-Palatinat, le ministre-président, Alexander Schweitzer du SPD, a garanti une répartition équitable et ciblée des fonds du programme Startchancen pour les écoles afin de renforcer l'éducation des enfants et adolescents défavorisés sur le plan financier. Schweitzer a déclaré à Mainz lors du lancement du programme : "L'éducation d'un enfant ne devrait pas dépendre de la richesse de ses parents." Il a assuré que ces fonds ne seraient pas distribués de manière aléatoire, mais plutôt aux régions les plus défavorisées structurellement.

Plus de 200 écoles en Rhénanie-Palatinat bénéficieront du programme Startchancen, avec une contribution financière à la fois des gouvernements fédéral et régional. Le programme alloue environ 100 millions d'euros par an pendant la prochaine décennie en Rhénanie-Palatinat. Les écoles peuvent utiliser cet argent pour acquérir plus d'expertise, établir des équipes multi-professionnelles et créer des environnements d'apprentissage mieux adaptés.

Parmi les 200 écoles participant au programme, réparties dans tous les districts et villes de Rhénanie-Palatinat, on compte 120 écoles élémentaires, 46 écoles secondaires, 12 écoles professionnelles, 11 écoles intégrées, 8 écoles secondaires avec enseignement professionnel, 2 écoles élémentaires et secondaires, et 1 école élémentaire et secondaire inférieure avec une forte concentration d'enfants et d'adolescents défavorisés.

Schweitzer a souligné que les écoles ne pouvaient pas résoudre à elles seules tous les besoins et défis dans un environnement de plus en plus complexe. C'est une responsabilité collective de la société dans son ensemble. Le programme Startchancen sert de plateforme à cette coopération. "Il s'étend intentionnellement au-delà de l'école et comprend l'environnement social, comme la famille, les clubs et les institutions", a ajouté Schweitzer.

Le programme Startchancen se concentre sur l'éducation pour niveler le terrain de jeu pour les étudiants défavorisés sur le plan financier, en veillant à ce que leurs opportunités ne soient pas limitées par leur situation financière, selon le ministre-président Schweitzer. De plus, les écoles participant au programme peuvent utiliser les fonds alloués pour améliorer leurs méthodes d'enseignement et les environnements d'apprentissage, offrant ainsi une éducation plus complète.

