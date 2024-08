- Le point de vue de Khedira sur son départ temporaire de Goshen: "Une catastrophe"

L'inattendue sortie de la star du football allemand Robin Gosens le jour du match a causé un sacré remue-ménage à 1. FC Union Berlin. Comme l'a déclaré le capitaine Rani Khedira sur DAZN, "C'est une sacrée catastrophe." La décision de le transférer à AC Florence en Serie A italienne a été annoncée à la dernière minute avant leur match à domicile contre FC St. Pauli (1-0), lors des dernières heures de la fenêtre de transfert allemande.

"Rappelez-vous, nous sommes des athlètes, mais nous sommes aussi des êtres humains", a plaidé Khedira. Gosens était visiblement bouleversé, "au bord des larmes", "complètement dévasté". Selon Khedira, il semblait décidé à rester avec l'équipe pendant le déjeuner, promettant même de jouer dans le match. Mais deux heures plus tard, après sa sieste, la nouvelle est tombée qu'il partirait finalement.

"Une situation sacrément difficile pour l'équipe"

Du point de vue du timing, ce n'était pas idéal. "Si vous devez faire quelque chose comme ça le jour du match, je trouve ça bizarre", a déclaré Khedira. "Soit vous le faites après le match, soit clairement avant le match. Mais pas le jour du match lui-même. C'est déjà sacrément difficile pour une équipe."

Ce n'est qu'à quelques minutes du match contre le promu St. Pauli que la nouvelle du départ de Gosens a été rendue publique par le directeur général Horst Heldt. "Jusqu'à 16h10, j'étais sous l'impression que Robin serait sur le terrain aujourd'hui et jouerait. Puis la nouvelle est tombée et nous avons dû y faire face", a expliqué Heldt l'après-midi de vendredi.

"C'était une journée sacrément bizarre", a déclaré l'entraîneur Bo Svensson, "de donner un joueur trois heures et demie avant le coup d'envoi. 'Oui, vous pouvez dire, ce sont des pros, ils doivent gérer ça.' Mais devoir changer de plan de jeu 'en moins de temps', ça, mec, c'est pas facile."

