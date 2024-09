Le point culminant du style hebdomadaire: Kendall Jenner rejette la notion de robe nue et préconise des sous-vêtements servant de vêtements extérieurs.

Le devant de la robe de Jenner était fendu à l'épaule droite, révélant une lingerie de ton similaire. Cette brève apparition rappelait un autre statement de mode de tenue révélatrice : le jumpsuit violet parsemé de joyaux de Lil' Kim aux VMAs il y a deux décennies, où son sein gauche était presque entièrement exposé en raison d'une découpe décentrée, avec seulement un patch violet assorti couvrant son téton.

Le moment Mugler de Jenner marque un retour à la tendance de porter de la lingerie en tant que vêtements extérieurs. Récemment, lors du défilé Nensi Dojaka à Londres, des blazers ont été portés sur des soutiens-gorge à bretelles, tandis que des bustiers en tissu transparent étaient associés à des pantalons Capri, servant de hauts pour sortir. Même sur le podium, la lingerie était laissée découverte chez Erdem, s'écartant de la préférence traditionnelle de la marque pour la couverture, populaire auprès de la famille royale britannique et de la duchesse de Cambridge elle-même. Dolce & Gabbana a fait écho à cette tendance, mettant en valeur des corsets, des ceintures à jarretelles et des soutiens-gorge en forme de cone lors de la Fashion Week de Milan. Florence Pugh a même porté l'une des créations osées de la marque pour sa séance photo pour le British Vogue de la semaine dernière, affichant sa robe noire à épaules bouffantes qui exposait son soutien-gorge, ressemblant à un cadre frontal nu.

Cette tendance ne s'est pas limitée aux défilés de mode, loin de là. During her first "Short n' Sweet" tour performance on Monday, singer Sabrina Carpenter showcased a custom Victoria's Secret bodysuit and stockings, adorned with more than 150,000 crystals and taking over 140 hours to make. In a twist to the trend, YouTube star Jojo Siwa opted for a codpiece for her LadyGunn magazine cover shoot on Monday, embellished with flesh-tone gemstones.

Le concept de mettre en valeur sa lingerie en public n'est pas nouveau. Marie Antoinette a pionné cette transgression de mode, posant pour un portrait en 1783 dans une robe en mousseline blanche similaire à une chemise, en quelque sorte sa lingerie. Le style a gagné en popularité dans les années 1980 grâce à Anna Sui et sa transformation de la robe de nuit en dentelle de style babydoll des années 1950 en tenue de soirée des années 1980, ainsi que le célèbre soutien-gorge en cone de Jean-Paul Gautier.

Jenner a déjà démontré sa domination dans la mode de porter de la lingerie comme vêtement quotidien, en optant pour des collants au lieu de pantalons en 2022. Avec cette tendance qui se développe, on se demande ce qu'elle va bien pouvoir montrer prochainement.

