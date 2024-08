Le podcast populaire "Call Her Daddy" animé par Alex Cooper serait en train de passer à SiriusXM pour un montant monétaire considérable.

Cooper a scellé un accord pluriannuel important avec SiriusXM, lui garantissant des privilèges exclusifs en matière de publicité et de distribution, ainsi que d'autres contenus et événements. La valeur de cette transaction dépasse les 100 millions de dollars, selon plusieurs sources, marquant le début de contenus exclusifs sur SiriusXM dès l'année prochaine.

SiriusXM a acquis les droits exclusifs de vente publicitaire mondiale pour toutes les versions du Réseau Unwell de Cooper. Ce réseau comprend des podcasts tels que "Hot Mess avec Alix Earle", "Pretty Lonesome avec Madeline Argy", "Boyfriend Material avec Harry Jowsey" et "In Your Dreams avec Owen Thiele".

"Call Her Daddy", qui était le deuxième plus grand podcast sur Spotify en 2023, derrière seulement "The Joe Rogan Experience", a également migré vers SiriusXM dans le cadre d'un partenariat de trois ans valorisé à 100 millions de dollars.

En janvier, Will Arnett, Jason Bateman et Sean Hayes ont quitté Amazon pour transférer leur podcast "SmartLess" vers SiriusXM dans le cadre d'un accord similaire de 100 millions de dollars.

Malgré la forte position de SiriusXM dans le domaine des podcasts, Spotify a connu des difficultés financières. Pour compenser les plus d'un milliard de dollars investis dans les podcasts, dont une grande partie a été utilisée pour conclure des accords avec des célébrités pour des podcasts non réalisés et des studios de podcasts ultérieurement fermés, Spotify a dû procéder à des réductions importantes de personnel.

Bien que 100 millions de dollars puissent sembler une somme importante pour un podcast, Cooper avait déjà accumulé une fortune considérable. En 2021, Cooper a quitté Barstool Sports pour un accord de trois ans avec Spotify d'une valeur présumée de 60 millions de dollars.

Cooper a déclaré dans un communiqué : "La Daddy Gang restera toujours ma priorité absolue, et avec SiriusXM, nous continuerons à innover et à offrir la meilleure expérience possible à mes auditeurs". La Daddy Gang fait référence aux fans dévoués de Cooper.

Depuis sa création en 2018 avec l'ancienne co-animatrice Sofia Franklyn, Cooper s'est taillé une place de choix en tant que podcasteuse féminine la plus écoutée dans le monde entier, selon l'annonce de SiriusXM. "Call Her Daddy" a accueilli une variété de personnalités, notamment des musiciens comme Zayn Malik et Christina Aguilera, et des acteurs tels que Jane Fonda et Gwyneth Paltrow.

Même si SiriusXM gère désormais les droits publicitaires, "Call Her Daddy" et le Réseau Unwell resteront accessibles sur Spotify, où la plupart des auditeurs sont toujours basés.

L'accord pluriannuel avec SiriusXM offre à Cooper de nouvelles opportunités commerciales, avec des privilèges exclusifs en matière de publicité et de distribution. Avec la migration de "Call Her Daddy" et d'autres podcasts populaires, SiriusXM est bien placé pour renforcer sa position dans l'industrie compétitive des podcasts.

