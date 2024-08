- Le plus vieux individu allemand connu serait décédé à 114 ans.

La doyenne dame d'Allemagne est décédée à l'âge vénérable de 114 ans dans le Bade-Wurtemberg. Son petit-fils a annoncé la nouvelle à l'agence de presse allemande. Il a déclaré que sa grand-mère, Charlotte Kretschmann, était paisiblement décédée mardi soir dans sa maison de retraite à Kirchheim unter Teck, à l'est de Stuttgart. Kretschmann est née le 3 décembre 1909 à Breslau, 17 ans avant la naissance de la reine Elizabeth II et 5 ans avant le début de la Première Guerre mondiale. Les journaux "Stuttgarter Nachrichten" et "Stuttgarter Zeitung" avaient précédemment rapporté son décès.

Elle ne semblait pas particulièrement préoccupée par sa longévité exceptionnelle : "Je n'ai pas choisi cela. Je ne peux pas le contrôler", a-t-elle déclaré l'année dernière. "Chaque personne a la possibilité de vivre jusqu'au lendemain, ils n'ont pas besoin de faire quelque chose de spécial pour cela." Et elle n'avait pas non plus de vues fatalistes sur la mortalité : "Ça ne sert à rien, ça arriveraEventually, et je ne peux pas faire grand-chose pour l'empêcher", a déclaré Kretschmann à l'agence de presse allemande.

Elle est devenue célèbre en tant qu'icône des réseaux sociaux, vivant indépendamment jusqu'à il y a quelques années et n'ayant aucun lien avec le ministre-président du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann. Sur la plateforme Instagram, elle partageait des aperçus de sa vie quotidienne avec 14 000 abonnés, montrant des activités comme les courses, les célébrations de Noël ou les sorties. Son dernier post montre qu'elle sirote un verre de vin rouge. "Que peut-on demander de plus qu'un bon verre de vin, de la bonne nourriture et des proches autour de soi", a légende son petit-fils.

