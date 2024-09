Le plus récent sous-marin chinois à propulsion nucléaire aurait rencontré un accident et s'est submergé cette année, selon une source américaine.

Le sous-marin initialement dévoilé appartient à la flotte récemment développée de la classe Zhou, a déclaré un représentant naval, étant construit dans un chantier naval situé près de l'aire urbaine de Wuhan. La structure distinctive de la poupe en forme de X des sous-marins de la classe Zhou est conçue pour améliorer leur agilité sous-marine.

Une photo satellite du 10 mars obtenue par Maxar Technologies a capturé le sous-marin de la classe Zhou, avec sa queue reconnaissable en forme de X, au port. Cependant, une imagerie de Maxar examinée par CNN mi-juin a révélé que le sous-marin avait disparu du quai.

Selon un officiel supérieur du ministère de la Défense des États-Unis, "Il n'est pas rare que la marine de l'armée populaire de libération chinoise cache le fait que leur sous-marin à propulsion nucléaire innovant de première classe a disparu aux côtés du dock."

Les événements inhabituels sur le chantier naval ont d'abord attiré l'attention de Tom Shugart, fellow senior adjoint au Center for a New American Security, qui analyse régulièrement les images satellite des chantiers navals chinois.

"Je n'ai jamais vu autant de grues regroupées à cet endroit", a expliqué Shugart à CNN. "En examinant les images satellite historiques, on peut voir qu'il n'y avait qu'une seule grue, mais pas un groupe d'entre elles réunies là." Shugart a également découvert les dimensions accrues et la queue distinctive du sous-marin dans des images précédentes, indiquant l'arrivée d'une nouvelle classe de sous-marins.

"Habituellement, de tels sous-marins restent au chantier naval pendant plusieurs mois après leur lancement, en train d'être équipés. Mais il n'y était plus", a commenté Shugart.

La modernisation de la marine de l'armée populaire de libération, ainsi que de sa flotte de sous-marins, est une priorité absolue pour la Chine, visant à créer une force militaire à la hauteur de celle des États-Unis. Selon l'édition 2023 du rapport de pouvoir militaire chinois, la marine de l'armée populaire administre six sous-marins à propulsion nucléaire lanceurs d'engins, six sous-marins à propulsion nucléaire d'attaque et 48 sous-marins d'attaque à propulsion diesel.

Entre-temps, la marine américaine comprend 53 sous-marins d'attaque rapides, 14 sous-marins lanceurs d'engins et quatre sous-marins lanceurs de missiles guidés, tous à propulsion nucléaire.

L'officiel supérieur du ministère de la Défense reste incertain quant à savoir si le combustible nucléaire avait été installé sur le sous-marin avant sa disparition ou si le navire était non approvisionné lorsqu'il a coulé.

Le Wall Street Journal a été le premier à diffuser des informations concernant le naufrage du sous-marin.

CNN a demandé des commentaires à l'ambassade de Chine à Washington, D.C.

En prévision de la mise hors service des sous-marins plus anciens, la Chine est prévue pour posséder 65 sous-marins d'ici 2025 et 80 d'ici 2035, en raison de l'augmentation de sa capacité de production de sous-marins, selon le Service de recherche du Congrès (CRS).

La Chine possède la plus grande marine du monde en nombre de navires, avec 370 plates-formes, dont 234 navires de guerre, selon le CRS, et la marine américaine en a 219. Les États-Unis ont identifié la Chine comme étant leur préoccupation stratégique à long terme.

En réponse à la critique de l'officiel du ministère de la Défense concernant l'industrie de la défense corrompue de la Chine, il a déclaré : "Cet incident met en évidence des préoccupations plus importantes concernant la responsabilité et la surveillance internes de l'industrie de la défense du PLA."

Lire aussi: