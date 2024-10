Le plus petit Rubik's Cube fonctionnel au monde a été découvert.

Chaque face du mini cube en aluminium, mesurant environ 0,2 pouce, était en précommande sur le site du fabricant un jeudi, avec des expéditions prévues pour le mois d'avril suivant.

Selon Kiyokazu Saito, président d'Iriso Precision, l'entreprise responsable de la découpe précise, "Le Rubik's Cube de 0,2 pouce représente l'harmonie de la machinerie, des outils et de l'ardeur des joueurs."

Pesant seulement 0,01 once, cette version miniature est près de 1 000 fois plus petite que l'originale, avec un diamètre d'environ 2,2 pouces par face. Chacune des neuf cases de ses six faces mesure seulement 0,06 pouce.

MegaHouse a révélé à CNN que le processus de conceptualisation et de production de ce micro-cube a commencé il y a 4 ans et a été lancé en 2022.

Le Guinness World Records a reconnu le micro-cube comme étant le plus petit puzzle cube rotatif du monde en août.

Il a battu le record établi par le concepteur de puzzles britannique Tony Fisher en 2016, avec sa version de 5,6 millimètres.

Cependant, son prix élevé suggère qu'il est plus susceptible d'être un article de collection qu'un puzzle portable pour les passionnés de résolution.

À 777 777 yens (5 320 dollars), chacun vient avec une plaque certifiant qu'il est le "plus petit Rubik's Cube du monde".

Lancé pour célébrer le 50ème anniversaire du puzzle rotatif, il a trouvé un public parmi les amateurs passionnés et les mathématiciens professionnels. Plus de 500 millions de cubes ont été vendus depuis sa création par l'inventeur hongrois Erno Rubik en 1974.

Des tournois annuels sont organisés dans le monde entier, où les concurrents s'efforcent d'obtenir le titre de solveur de puzzle le plus rapide, jusqu'à des fractions de seconde.

Le détenteur actuel du record pour un cube standard 3x3x3 est un Coréen-Américain de 22 ans nommé Max Park, qui l'a résolu en 3,13 secondes lors d'une compétition à Long Beach, en Californie, l'an dernier. Le jeune Chinois Wang Yiheng, âgé de 10 ans, a suivi de près avec son meilleur temps de 3,38 secondes lors d'une compétition en Chine en août, selon l'Association mondiale des cubes.

La catégorie 3x3x3 standard, l'une des plus disputées dans la communauté du Rubik's Cube, est actuellement dominée par ces deux nations. Les États-Unis, avec Luke Garrett et Aaron Huynh, ont pris la troisième et la quatrième place, et la Chine, avec Du Yusheng, a terminé cinquième.

Lire aussi: