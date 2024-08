- Le plus haut organe judiciaire du Venezuela soutient le triomphe électoral de Maduro

Suite à l'élection présidentielle contestée au Venezuela, marquée par des accusations de fraude, la Cour suprême, entité loyale au pouvoir, a validé la victoire de Nicolás Maduro, figure autoritaire. Cette annonce a été faite par la Présidente de la Cour, Caryslia Rodríguez. En raison d'une cyber-attaque sur l'infrastructure de vote, les résultats de chaque bureau de vote n'ont pas pu être communiqués.

La commission électorale pro-gouvernementale a proclamé Maduro, au pouvoir depuis 2013, vainqueur de l'élection de fin juillet. Cependant, les résultats définitifs n'ont toujours pas été publiés. Les opposants accusent le gouvernement de tricherie électorale et célèbrent la victoire de leur candidat, Edmundo González Urrutia. Les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine ont reconnu la victoire de Maduro, tandis que l'Union européenne et l'Organisation des États américains doutent de la validité des résultats officiels.

Sur les réseaux sociaux, l'équipe d'enquête de l'ONU sur le Venezuela a mis en garde contre la Cour suprême et la commission électorale, qu'elle considère comme non autonomes et impartiales. Ces institutions sont dirigées par des membres du parti au pouvoir et sont suspectées de participer à la répression d'État. Le gouvernement manipule les actions de la Cour.

