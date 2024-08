- Le plus haut diplomate de l'UE suggère d'imposer des sanctions à Israël.

Le haut diplomate de l'UE, Josep Borrell, a suggéré l'imposition de sanctions contre certains responsables du gouvernement israélien à différents pays de l'UE. Les sanctions proposées visent le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Police Itamar Ben-Gvir, comme l'ont confirmé plusieurs sources de l'UE à l'agence de presse allemande avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE jeudi.

Smotrich et Ben-Gvir ont suscité la controverse avec leurs propos durs contre les Palestiniens. En tant que partenaires de coalition droitiers du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ils défendent également la politique contestée des colonies dans la Cisjordanie occupée, considérée comme illégale par la Cour internationale de Justice.

Récemment, Ben-Gvir a appelé à suspendre les livraisons d'aide à la bande de Gaza pour mettre la pression sur l'organisation terroriste Hamas au pouvoir. Dans la même veine, le ministre des Finances Smotrich a suggéré de suspendre l'aide humanitaire jusqu'à la libération de tous les otages israéliens détenus par Hamas, quelle que soit la gravité des pertes dans la bande de Gaza.

Actuellement, Hamas détient 107 otages, un tiers d'entre eux étant probablement décédés. Le 7 octobre dernier, des terroristes palestiniens ont enlevé plus de 250 personnes en Israël dans la région côtière, entraînant la mort d'environ 1 200 personnes lors de l'attaque terroriste sans précédent. Israël a répliqué par des attaques massives sur Gaza, avec des estimations de plus de 40 000 morts.

La proposition de Borrell suggère que des sanctions contre Smotrich et Ben-Gvir pourraient être imposées pour incitation à la haine et violation des droits de l'homme. Leurs avoirs dans l'UE seraient gelés, et ils seraient interdits d'entrée dans l'UE.

Cependant, l'avenir de cette proposition reste incertain, car les sanctions de l'UE nécessitent un consensus unanime, et des pays comme l'Allemagne, la République tchèque et la Hongrie ont historically été critiques vis-à-vis des sanctions liées à Israël.

Les diplomates de Bruxelles estiment qu'il est préjudiciable à la paix au Moyen-Orient de mettre en danger le dialogue avec le gouvernement israélien en imposant des sanctions. À ce jour, l'UE n'a imposé des sanctions qu'à certains colons israéliens radicaux et leurs structures liées.

Le ministre des Affaires étrangères israélien a exprimé son opposition aux décisions potentiellement défavorables à Israël lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, les qualifiant de travail d'éléments hostiles à Israël. Face à une menace de l'Iran et de ses proxies terroristes, le ministre estime que le monde libre doit se tenir aux côtés d'Israël.

La pression pour changer la politique de l'UE envers Israël s'intensifie, avec l'organisation de défense des droits de l'homme Amnesty International qui réclame des sanctions sévères de l'UE contre la politique des colonies d'Israël avant la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE.

L'organisation plaide en faveur d'un embargo sur les armes, d'une interdiction d'investissement dans certaines entreprises et banques israéliennes, et d'une interdiction de commerce de biens des colonies israéliennes dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. En outre, Amnesty International fonde ses demandes sur le

