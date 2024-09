- Le plus gros gagnant, Draisaitl, reste sous le radar du public.

Il était généralement admis qu'un Allemand ne pourrait jamais devenir le joueur de hockey sur glace le mieux payé au monde pendant plusieurs décennies. Mais Leon Draisaitl, l'étoile allemande, a réalisé cet exploit avec sa nouvelle mégacontrat de la LNH avec les Edmonton Oilers. Le joueur de 28 ans, qui est un avant prodigieux, touchera 112 millions de dollars - 14 millions par an - sur les huit prochaines années, à partir de l'année prochaine. À la fin du contrat, Draisaitl aura 37 ans.

Draisaitl a commenté après l'annonce de l'accord, "Je leur dois quelque chose en retour", du moins en termes de LNH, mardi (heure locale). Contrairement à la plupart des athlètes allemands, Draisaitl, fils de l'ancien attaquant national Peter Draisaitl, n'est pas du genre à faire de grandes déclarations et ne le sera probablement jamais. Sans histoire, Draisaitl possède un talent extraordinaire mais préfère affiner ses compétences année après année pendant la saison morte plutôt que de se concentrer sur sa popularité en Allemagne. Résultat, Draisaitl reste relativement inconnu du grand public dans son pays natal.

Son statut en Amérique du Nord dépasse largement sa notoriété en Allemagne

Malgré avoir été nommé Sportif de l'année en Allemagne en 2020, après la légende du basket-ball Dirk Nowitzki, la popularité de Draisaitl en Amérique du Nord est beaucoup plus élevée. En 2020, le jeu exceptionnel de Draisaitl n'est plus passé inaperçu en Allemagne. Quatre ans plus tôt, il était devenu le meilleur buteur de la ligue et avait également été nommé meilleur joueur et plus précieux de la ligue, ce qui en fait le meilleur au monde.

Le directeur général des Edmonton Oilers, Stan Bowman, a résumé son contrat en déclarant : "Il est rare de trouver un joueur de hockey sur glace comme lui dans le monde." Le dédié Draisaitl, qui est fiancé à l'actrice canadienne Celeste Desjardins, est un habitué des Matchs des étoiles de la LNH, marque plus de 100 points par saison et a inscrit plus de 50 buts par saison pour les Oilers à trois reprises. Cependant, seul un championnat de la Coupe Stanley pourrait probablement propulser Draisaitl à un autre niveau en Allemagne.

Cette année, les Oilers ont été proches de remporter la Coupe Stanley mais ont perdu la série finale contre Florida 3-4, en partie à cause de la blessure de Draisaitl pendant la phase éliminatoire cruciale. "Évidemment, nous n'avons pas encore accompli notre mission", a déclaré Draisaitl. Il est déterminé à atteindre l'objectif ultime avec l'équipe, et tout le monde sait ce que c'est. L'équipe reprendra la saison prochaine, et c'est seulement à ce moment-là que le nouveau contrat de Draisaitl entrera en vigueur. Cependant, cela pourrait rendre la tâche de remporter la Coupe Stanley au cours des huit prochaines années plus difficile.

Le plafond salarial comme obstacle dans la quête tant attendue de la Coupe Stanley ?

Dans la LNH, un plafond salarial empêche chaque équipe de dépasser son budget annuel. Les Oilers peuvent également s'enorgueillir d'une autre grande star : le capitaine Connor McDavid, souvent considéré comme le meilleur joueur du monde actuel. McDavid devrait signer prochainement et est censé dépasser Draisaitl en tant que joueur le mieux payé du monde. Par conséquent, moins d'argent pourrait être disponible pour les autres grands performers de l'équipe. Cependant, il est peu probable que l'équipe se affaiblisse considérablement en raison du départ de joueurs clés. En fait, le plafond salarial augmente chaque année.

Celabecause il est corrélé aux recettes annuelles de la ligue, et la LNH se porte bien grâce à la légalisation des paris sportifs et à l'extension de nouveaux marchés à Las Vegas et Seattle. Ainsi, des augmentations significatives sont attendues à court terme. Cependant, les stars du hockey sur glace sont moins bien payées que dans d'autres sports.

Cependant, le plafond salarial introduit en 2005 dans la ligue contribue également à réduire l'écart de salaire entre les grandes stars et les joueurs de milieu de tableau par rapport à d'autres sports. Les jours où même les joueurs allemands décents de la LNH gagnaient plus que les grandes stars du football allemand, malgré l'augmentation des revenus de la Premier League anglaise ou de la Ligue des champions de l'UEFA, sont depuis longtemps révolus.

En comparaison, les salaires des grandes ligues américaines pour les grandes stars sont beaucoup plus élevés. Par exemple, le joueur de baseball Shohei Ohtani gagne une somme inimaginable de 700 millions de dollars sur dix ans avec les Los Angeles Dodgers. Dans la NBA, les stars du basket-ball empochent beaucoup plus que Draisaitl. Le joueur allemand Franz Wagner, dont la valeur pâlit comparée à celle de Draisaitl, touche 40 millions de dollars par an à Orlando.

Cependant, il y a deux autres raisons à la différence entre la LNH et la NBA : la NBA peut être mieux promue à l'échelle mondiale que le hockey sur glace, ce qui fait que de nombreuses régions sont laissées pour compte. De plus, l'argent est réparti entre moins de joueurs dans le basket-ball, avec une équipe ayant environ moitié moins de joueurs qu'en hockey sur glace.

Malgré son nouveau contrat lucratif, Leon Draisaitl a admis : "Je ne vais pas mentir, j'ai encore des affaires inachevées en LNH." Bien que sa notoriété en Allemagne soit moins prononcée que son succès en Amérique du Nord, Draisaitl a déclaré : "Gagner la Coupe Stanley est l'objectif ultime, pas seulement le nouveau contrat."

