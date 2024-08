Le plus grand iceberg du monde est coincé.

En 1986, un iceberg colossal s'est détaché en Antarctique. Pendant des décennies, il est resté coincé en raison de sa taille avant de dériver librement à travers l'océan austral. À présent, il est coincé dans un courant et pourrait y rester pendant des années sans fondre.

Le plus grand iceberg du monde en ce moment semble coincé dans un immense tourbillon d'eau au-dessus d'une montagne sous-marine. Le A23a, nommé d'après sa taille, tourne dans l'océan austral depuis des mois, comme le montrent les images satellite. Les experts suggèrent que l'iceberg pourrait être piégé dans la fameuse colonne de Taylor - un courant qui se forme autour des montagnes sous-marines - pendant des années.

Cela empêche le colosse d'être entraîné par les courants océaniques vers des régions plus chaudes où il fondrait plus rapidement. "Le A23a est l'iceberg qui ne veut pas mourir", a déclaré à la BBC le spécialiste polaire Mark Brandon de l'Université ouverte.

Le A23a s'est détaché de l'ice-shelf de Filchner-Ronne en Antarctique en 1986 mais est resté coincé au fond de la mer pendant des décennies. Après s'être détaché en 2000, il a brièvement accéléré - pour se retrouver à nouveau immobile.

Près des îles Orcades du Sud, à l'est de la péninsule Antarctique, le A23a tourne dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ 15 degrés par jour, selon le Service antarctique britannique sur la plateforme X. Il faut environ 24 jours au A23a pour effectuer une rotation complète.

Des icebergs aussi grands que des îles ou des métropoles

L'iceberg est d'une superficie d'environ 4 000 kilomètres carrés, plus grand que l'île espagnole de Majorque, et s'étend sur des centaines de mètres sous la surface. Les vagues et le temps ont sculpté d'immenses arches et des dépressions caverneuses dans le colosse, comme le montrent les images prises par un navire d'Eyos Expeditions au milieu du mois de janvier.

En général, les icebergs de la fameuse région de Weddell de l'Agence spatiale européenne finissent par se retrouver dans l'Atlantique Sud et fondent. C'est ce qui est arrivé au A76, qui s'est détaché de l'ice-shelf de Filchner-Ronne en 2021 et était d'une superficie de 4 320 kilomètres carrés, soit cinq fois la taille de Berlin, mais a finalement fondu l'année dernière.

Malgré sa taille, comparable à celle de Majorque, l'île espagnole de vacances, le A23a reste coincé dans un courant, potentiellement pour des années. Cette immobilité prolongée dans l'océan austral est en totale opposition avec d'autres icebergs, comme le A76, qui finit par fondre après avoir été entraîné vers des régions plus chaudes.

