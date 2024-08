Le plus grand fournisseur d'eau du Royaume-Uni envisage une hausse de prix de plus de 50%.

Le principal fournisseur d'eau du Royaume-Uni, Thames Water, qui dessert environ 16 millions de clients à Londres et dans le sud, envisage une augmentation de prix supérieure à 50 % à court terme. La société, en propriété privée, a exprimé son mécontentement envers les mesures de réduction des coûts "rigoristes" imposées par le régulateur Ofwat, laissant entendre qu'elles découragent les investisseurs potentiels.

Thames Water a été critiqué pour avoir prétendument déchargé fréquemment des eaux usées dans les rivières et la mer, entraînant des obligations financières importantes. La société est sous la surveillance d'Ofwat depuis juillet, avec un évaluateur externe assigné. Un consortium, comprenant un fonds de pension britannique et canadien, détient la propriété de Thames Water. Les infrastructures de l'eau britannique ont été privatisées en 1989.

Le PDG de Thames Water, Chris Weston, a révélé mercredi que les tarifs d'eau augmentés contribueraient à la rénovation de ses canalisations et installations de traitement, ainsi qu'à des améliorations pour les ménages et l'environnement. Les clients prendront désormais en charge l'accent mis à long terme sur le maintien de prix abordables. Weston a également souligné l'intention d'améliorer le tarif social, permettant à davantage de logements d'en bénéficier.

Cependant, Ofwat avait précédemment rejeté la proposition d'augmentation de prix de 44 % de Thames Water et exigé des réductions de coûts.

En début août, le régulateur a également imposé des amendes élevées totalisant des millions d'euros à trois fournisseurs d'eau, dont Thames Water. Les organisations ont été accusées de gérer inappropriément les eaux usées pendant une longue période. Une partie importante de l'infrastructure des eaux usées du Royaume-Uni date encore de l'époque victorienne.

L'augmentation prochaine des tarifs d'eau de Thames Water pourrait faire l'objet de critiques de la part des clients, compte tenu de son histoire de décharge d'eaux usées dans les rivières et la mer. Malgré le rejet par Ofwat d'une précédente proposition d'augmentation de 44 % et l'imposition d'amendes pour une mauvaise gestion des eaux usées, Thames Water argue que les tarifs augmentés sont nécessaires pour améliorer son infrastructure et ses installations d'approvisionnement en eau.

