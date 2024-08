Le plus grand fournisseur d'eau d'Angleterre propose une augmentation significative des factures d'eau, dépassant 50%.

Le plus grand fournisseur d'eau du Royaume-Uni, Thames Water, qui dessert 16 millions de personnes à Londres et dans le sud de l'Angleterre, étudie une augmentation de plus de 50 % de ses tarifs à court terme. La société, qui opère en privé, a affirmé que les mesures de réduction des coûts imposées par le régulateur Ofwat étaient irréalistes, ce qui a découragé les investisseurs.

Thames Water a été accusé de déverser régulièrement des eaux usées dans les rivières et la mer, et est sous la surveillance d'Ofwat depuis juillet, avec un examinateur indépendant chargé de superviser ses opérations. La propriété de la société est un consortium, comprenant des fonds de pension britanniques et canadiens. Les services d'eau au Royaume-Uni ont été privatisés en 1989.

Le mercredi, le PDG de Thames Water, Chris Weston, a révélé que les frais d'eau supplémentaires seraient utilisés pour entretenir ses canalisations et ses installations de traitement, ainsi que pour améliorer les habitats et l'environnement. Les clients seraient désormais responsables des années de maintenance à bas prix. Weston a également promis des tarifs sociaux élargis, bénéficiant à un plus grand nombre de ménages.

Cependant, Ofwat avait précédemment rejeté la demande initiale de Thames Water d'augmenter ses tarifs de 44 %, en insistant sur les économies de coûts.

En août, Ofwat a annoncé des amendes lourdes, en millions, pour trois fournisseurs d'eau, dont Thames Water, en raison de la mauvaise gestion des eaux usées pendant des années. Une grande partie du système d'eaux usées du Royaume-Uni reflète encore l'infrastructure de l'époque victorienne.

L'augmentation des tarifs proposée par Thames Water, qui affectera des millions de clients, vise à couvrir les coûts d'entretien et les améliorations. En raison des amendes lourdes, en millions, infligées par Ofwat pour les problèmes historiques de gestion des eaux usées, la société est confrontée à des pressions financières.

