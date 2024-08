Le plus grand fonds de pension du monde profite des actions technologiques.

Près de 9 000 entreprises dans une soixantaine de pays ont le fonds souverain norvégien comme actionnaire. Outre d'autres investissements, cela a contribué à une importante hausse au premier semestre de l'année. La valeur des actions technologiques a particulièrement augmenté.

Le fonds souverain norvégien a enregistré un gain à trois chiffres en milliards de couronnes norvégiennes au premier semestre de l'année, soit environ 1 500 milliards de couronnes norvégiennes (125 milliards d'euros), selon la banque centrale de Norvège. Cela représente un rendement de 8,6 %, faisant de lui le plus grand fonds de pension du monde, avec une gestion de 17 700 milliards de couronnes norvégiennes. Le fonds a notamment bénéficié de la hausse des actions technologiques entraînée par la croissance de l'intelligence artificielle.

Les actions représentent 72 % du portefeuille du fonds, en hausse de 12,5 %. Outre la technologie, les secteurs financier et de la santé ont bien performé. Au total, le fonds détient des parts dans 8 763 entreprises dans 66 pays. Les obligations représentent 26,1 % du portefeuille, en baisse de 0,6 %. Il y a Nearly 1 500 obligations de 49 pays, ainsi qu'environ 900 propriétés dans 14 pays et des investissements directs dans les énergies renouvelables, telles que les fermes éoliennes, qui ont perdu 18 % de leur valeur. À ce jour, il y a cinq tels investissements dans quatre pays.

Le fonds de pension est financé par les revenus des entreprises pétrolières et gazières propriété de l'État norvégien et est destiné à financer les dépenses des générations futures dans l'État-providence norvégien. Il ne peut investir qu'à l'étranger et détient actuellement des parts dans près de 9 000 entreprises. Le fonds suit des directives strictes en matière d'éthique, de droits de l'homme et de protection de l'environnement.

Le fonds de pension norvégien, financé par des fonds publics des entreprises pétrolières et gazières de l'État, a enregistré une importante hausse grâce à ses investissements dans les actions technologiques au premier semestre de l'année. Cette croissance, principalement due à la hausse des actions technologiques due à l'intelligence artificielle, a entraîné une importante augmentation des fonds publics détenus par le fonds.

Malgré la bonne performance des actions technologiques, il convient de noter que le fonds souverain norvégien, soutenu par des fonds publics, est diversifié dans ses investissements, avec des parts dans plus de 8 000 entreprises dans divers secteurs et pays.

