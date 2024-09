Le plus grand État autrichien devient une région de catastrophe

Dans aucune partie de la région alpine, la situation des inondations n'est aussi grave qu'en Basse-Autriche. Les prévisions indiquent 50 millimètres de précipitations supplémentaires dans les heures à venir. De nombreuses zones sont submergées, un réservoir pourrait bientôt dépasser sa limite. La brigade de pompiers a exécuté de nombreuses opérations.

Suite à des pluies persistantes, la région de Basse-Autriche en Autriche a été classée comme zone d'urgence. Selon l'Agence de presse autrichienne (APA), le Vice-gouverneur Stephan Pernkopf prévoit jusqu'à 50 millimètres de précipitations supplémentaires dans les heures à venir, ce qui contribue aux inondations généralisées dans le pays, selon Pernkopf.

La situation globale empire en raison des précipitations persistantes. Il y a un risque potentiel de glissements de terrain en raison du sol complètement saturé dans certains endroits. De nombreuses routes sont inondées.

La Basse-Autriche est la région la plus touchée dans l'Autriche alpine, gravement endommagée par les tempêtes en cours. Le plus grand land, qui englobe la capitale Vienne, abrite environ 1,72 million d'habitants. Près de 4 500 opérations de sauvetage ont été menées ici pendant la nuit, avec des évacuations dans certains cas. Certaines communautés rurales sont maintenant inaccessibles en voiture.

Les services ferroviaires sur la ligne Amstetten-St. Valentin en Autriche orientale ont été arrêtés, a annoncé les Chemins de fer fédéraux autrichiens (ÖBB). Cette ligne fait partie de la liaison ferroviaire entre Vienne et l'Allemagne. De plus, plusieurs lignes de métro de Vienne proches de la rivière Wien ont également été fermées.

Les pompiers sauvent des individus dans des maisons

Dans certaines communautés de Basse-Autriche au nord de Vienne, les pompiers ont dû extraire des individus piégés dans leurs maisons pendant la nuit. Une personne a été secourue de sa voiture prise dans les eaux de la Pielach, qui a débordé à l'ouest de Vienne. Dans certaines zones, les pompiers utilisent des bateaux.

Les habitants des rues inondables de diverses communautés ont été encouragés à quitter leurs maisons. La déclaration d'une zone d'urgence accorde aux autorités des pouvoirs accrus, leur permettant notamment d'ordonner des évacuations.

La situation est la plus critique autour des rivières Kamp et Krems, qui se jettent dans le Danube. Le fournisseur d'énergie EVN prévoit que le réservoir d'Ottenstein sur le Kamp, déjà presque plein, débordera pendant la journée, ce qui gonflera davantage les parties inférieures de la rivière. La rivière Thaya dans le district de Waidhofen, à environ 70 kilomètres au nord du Danube, a dépassé son niveau de crue centennale, selon les rapports officiels. En d'autres termes, les niveaux d'eau dépassent le niveau statistiquement prévu tous les 100 ans.

La tempête "Boris" sévit actuellement en Europe centrale et orientale et cause des dommages et des inondations en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie, en Pologne et en Roumanie. À ce jour, quatre vies ont été perdues. Les niveaux d'eau ont également augmenté dans les États allemands de Saxe et de Bavière.

Les eaux de crue ont inondé de nombreuses routes en Basse-Autriche, ajoutant au chaos général. En raison du risque imminent de débordement du réservoir d'Ottenstein, d'autres évacuations pourraient être nécessaires dans les zones touchées.

