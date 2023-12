Le plus grand avion du monde détruit en Ukraine

L'énorme appareil, baptisé "Mriya", ou "rêve" en ukrainien, était stationné sur un aérodrome près de Kiev lorsqu'il a été attaqué par des "occupants russes", ont déclaré les autorités ukrainiennes, ajoutant qu'elles allaient reconstruire l'avion.

La Russie a peut-être détruit notre "Mriya". Mais elle ne pourra jamais détruire notre rêve d'un État européen fort, libre et démocratique. Nous vaincrons" , a écrit le ministre ukrainien des affaires étrangères, Dmytro Kuleba, sur Twitter.

La destruction de l'avion n'a pas été confirmée de manière indépendante. Un tweet de la société Antonov a indiqué qu'elle ne pouvait pas vérifier "l'état technique" de l'avion tant qu'il n'avait pas été inspecté par des experts.

La société ukrainienne de défense Ukroboronprom, qui gère Antonov, a publié dimanche un communiqué indiquant que l'avion avait été détruit mais qu'il serait reconstruit aux frais de la Russie, pour un coût estimé à 3 milliards de dollars.

"La restauration est estimée à plus de 3 milliards de dollars et s'étale sur cinq ans", précise le communiqué. "Notre tâche est de veiller à ce que ces coûts soient couverts par la Fédération de Russie, qui a causé des dommages intentionnels à l'aviation et au secteur du fret aérien de l'Ukraine.

Dans une déclaration ultérieure, la compagnie a indiqué que l'avion avait été immobilisé au sol près de Kiev le 24 février pour une opération de maintenance.

"Selon le directeur d'Antonov Airlines, l'un des moteurs a été démonté pour être réparé et l'avion n'a pas pu décoller ce jour-là, bien que les commandes appropriées aient été données.

Les forces russes ont affirmé s'être emparées vendredi de l'aérodrome d'Hostomel, où se trouvait l'AN-225. Une équipe de CNN sur le terrain a vu les troupes aéroportées russes prendre position.

Les images satellite de Maxar Technologies montrent des dommages importants sur une partie du hangar dans lequel l'AN-225 est stocké.

Par ailleurs, le système d'information sur les incendies pour la gestion des ressources de la NASA a détecté plusieurs incendies à l'aéroport, y compris dans le hangar où l'avion est entreposé. L'incendie du hangar a été détecté à 11h13 dimanche, selon les données de la NASA, qui proviennent de plusieurs satellites de la NOAA et de la NASA.

Il n'est pas clair si ces incendies à l'aéroport sont le résultat d'incendies réels ou d'explosions dues à des frappes militaires.

Si elle est confirmée, cette attaque marquerait la fin choquante d'un avion qui a servi pendant plus de 30 ans, à l'époque de l'Union soviétique.

L'AN-225 a parfois été utilisé pour transporter de l'aide lors de crises dans d'autres pays. Au lendemain du tremblement de terre de 2010 en Haïti, il a livré des fournitures de secours à la République dominicaine voisine. Au début de la pandémie de grippe aviaire, il a été utilisé pour transporter des fournitures médicales dans les zones touchées.

Sa popularité dans le monde de l'aviation a fait qu'il a souvent attiré de grandes foules partout où il est allé, en particulier lorsqu'il a fait des apparitions en vedette lors de salons aéronautiques.

Certains de ses fans se sont rendus sur les réseaux sociaux dimanche pour exprimer leur consternation face aux allégations de destruction de l'avion. "Mriya - On se souviendra toujours de toi", a écrit Sam Chui, blogueur spécialisé dans l'aviation, sur Twitter.

À ce jour, Mriya reste l'avion le plus lourd jamais construit. Propulsé par six turbopropulseurs, il a une charge utile maximale de 250 tonnes, qui peut être transportée à l'intérieur ou sur le dos. Il possède la plus grande envergure de tous les avions en service opérationnel.

Un seul An-225 a été construit par la société Antonov, basée à Kiev, qui en a conçu le design. Il a volé pour la première fois en 1988 et est resté en service depuis lors.

La construction d'un deuxième avion a été entamée, mais elle n'a jamais été achevée.

L'histoire de l'An-225 commence dans les années 1960 et 1970, lorsque l'Union soviétique était engagée dans une course à l'espace avec les États-Unis.

À la fin des années 1970, il est devenu nécessaire de transporter des charges lourdes et volumineuses depuis leur lieu d'assemblage jusqu'au cosmodrome de Baïkonour, l'immense port spatial situé dans les déserts du Kazakhstan, qui a servi de base de lancement au voyage spatial pionnier de Youri Gagarine en 1961.

La cargaison en question était le vaisseau spatial Buran, la réponse de l'Union soviétique à la navette spatiale de la NASA. Comme il n'existait à l'époque aucun avion capable de le transporter, la société Antonov a reçu l'ordre d'en développer un.

Barry Neild, de CNN, a contribué à cette histoire.

