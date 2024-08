- Le plus âgé des Allemands aurait connu sa fin à 114 ans.

La doyenne allemande a récemment pris congé à l'âge vénérable de 114 ans, dans le Bade-Wurtemberg. Son petit-fils a annoncé cette nouvelle à l'agence de presse allemande. Selon lui, sa grand-mère, nommée Charlotte Kretschmann, est décédée paisiblement dans sa maison de retraite à Kirchheim unter Teck, située au sud de Stuttgart, un mardi soir. Kretschmann a célébré son anniversaire le 3 décembre 1909, ce qui fait d'elle de 17 ans l'aînée de la reine Elizabeth II et de cinq ans l'aînée du début de la Première Guerre mondiale. Avant cette nouvelle, "Stuttgarter Nachrichten" et "Stuttgarter Zeitung" avaient déjà rapporté son histoire.

Devenue une star des réseaux sociaux

Elle ne s'est pas trop préoccupée de son âge, déclarant : "Je n'ai pas choisi cela. Je ne peux pas le changer." Elle pensait que quiconque pouvait vivre pour voir le lendemain et qu'il n'y avait pas besoin de se donner spécialement de mal. De même, elle n'avait pas peur de la mort, déclarant : "C'est inutile. Cela va arriver de toute façon, et je ne peux rien y faire." Jusqu'à il y a quelques années, Kretschmann vivait indépendamment et n'était pas liée au ministre-président du Bade-Wurtemberg, Winfried Kretschmann. Cependant, elle est devenue célèbre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, elle interagissait avec 14 000 abonnés, partageant des aperçus de sa vie quotidienne - des virées shopping aux célébrations de Noël en passant par les sorties. Son dernier message contenait une photo d'elle sirotant un verre de vin rouge avec la légende : "Que demander de plus ? Un excellent verre de vin, des plats appétissants et la famille autour de soi."

