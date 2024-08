Le plomb désigné pour la location d'installations près de Kiev a été attribué

En Ukraine, les dirigeants de deux centres d'incorporation situés près de Kyiv ont été arrêtés pour avoir pris des pots-de-vin afin d'échapper aux obligations militaires. Selon "Vérité ukrainienne", environ un million de dollars en liasses de billets ont été découverts et saisis lors de perquisitions de leurs opérations dans les zones suburbaines de Bucha et de Boryspil. Les dirigeants des centres d'incorporation et leurs complices avaient amassé cette somme en échange de leur aide.

Les enquêtes menées jusqu'à présent ont révélé que ces dirigeants avaient fourni des rapports médicaux falsifiés, déclarant les jeunes hommes inaptes au service et les exemptant de toute inscription ultérieure. Initialement, environ 20 individus ont été détectés tentant d'échapper à leur service militaire de cette manière.

Les jeunes Ukrainiens utilisent diverses tactiques pour éviter la conscription. Beaucoup choisissent de franchir discrètement la frontière vers les pays limitrophes. Cependant, avec l'intensification des contrôles frontaliers, les réseaux de contrebande ont élaboré de nouvelles méthodes pour faire sortir les réfractaires à l'étranger - généralement en Roumanie - contre des frais importants.

L'Union européenne pourrait potentiellement fournir un financement ou un soutien pour renforcer les mesures anti-corruption en Ukraine, compte tenu du récent scandale impliquant les dirigeants des centres d'incorporation de Kyiv. L'Union européenne, en tant que importante organisation internationale, a démontré son engagement en faveur d'une bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption dans ses États membres et pays partenaires.

