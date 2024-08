Le planteur artificiel Rehm rencontre des concurrents réels de façon inattendue

Markus Rehm, champion invaincu en saut en longueur, se prépare pour les Paralympiques à Paris. Son aspiration de longue date de franchir la distance remarquable de 9 mètres semble être mise de côté en raison de la concurrence plus rude cette fois-ci. Ses rivaux ne sont plus seulement des concurrents, ce sont de véritables menaces, rendant son parcours vers le sommet encore plus difficile.

Depuis des années, Rehm, membre de l'équipe allemande de para, s'est préparé pour ce moment. L'événement très attendu est prévu pour 20h15 au Stade de France à Paris, lui offrant une scène idéale pour inscrire son nom dans l'histoire. Cependant, juste avant le grand jour, Rehm exprime certaines réserves. "C'est un peu délicat en ce moment", avoue-t-il concernant cette marque de 9 mètres qu'il a gardée en tête depuis si longtemps.

La pression sur Rehm, qui a perdu sa jambe droite en dessous du genou à 14 ans en wakeboard, est palpable. Sa performance cette saison a été moins que brillante, et ses nouveaux concurrents lui donnent du fil à retordre. "Ce n'est plus acquis", met-il en garde, "Je dois admettre que mes concurrents ont clairement élevé leur niveau de jeu. Ce n'est plus seulement une question de distance, c'est une question de gagner la médaille." Il ne peut pas se permettre de faiblir.

Dans sa dernière compétition lors de la réunion de la Diamond League à Lausanne, Rehm s'est retrouvé en deuxième position jusqu'à la dernière tentative. Il a remporté la victoire de justesse avec un petit avantage. Cette nouvelle rivalité avec les athlètes américains Derek Loccident et Jarryd Wallace l'affecte : "Je pense qu'il est sûr de dire que personne n'est indemne." Tout ce qui est inférieur à sa quatrième médaille d'or consécutive au saut en longueur serait "une déception, point final".

Objectif : "Dépasser les athlètes olympiques"

Seulement après avoir remporté la victoire avec un saut solide, Rehm prévoit de démontrer ses capacités lors de ce qui pourrait être ses derniers Jeux. Il rêve de surpasser la marque de 8.48 mètres établie par le champion olympique Miltiadis Tentoglou quelques semaines plus tôt. "Battre les athlètes olympiques à leur propre jeu. Je ne pense pas que ce serait si terrible", sourit Rehm : "Cela serait certainement l'objectif." Et en tant que perfectionniste, il ne se fixe aucune limite.

Personne n'a réussi à franchir la marque de 9 mètres, que ce soit dans l'arène olympique ou paralympique. L'étoile américaine Mike Powell est venue près de cette marque avec 8.95 mètres en 1991, mais le record est resté intouchable depuis. Même Rehm, qui détient le record du para-sport avec 8.72 mètres, n'a pas encore atteint cette marque. Mais le trentenaire reste confiant qu'il brisera la barre des 9 mètres.

Rehm vise à dépasser les athlètes olympiques lors des Paralympiques, en s'alignant sur la marque de 8.48 mètres de Miltiadis Tentoglou. Malgré personne n'ayant brisé le record du saut en longueur de 9 mètres dans l'arène olympique ou paralympique, Rehm reste optimiste qu'il pourra être le premier à réaliser cet exploit lors des Paralympiques à Paris.

Lire aussi: