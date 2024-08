- Le plan national pour accueillir les personnes qui s'identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+

Après une série d'incidents discriminatoires envers la communauté LGBTQ+ en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, le gouvernement régional a revu sa stratégie "Diversité et Tolérance Mecklembourg-Poméranie-Occidentale - Unis dans la diversité" mardi. Plus de 80 initiatives seront mises en œuvre dans les années à venir pour intégrer davantage les préoccupations LGBTQ+ dans la société, selon le ministère des Affaires sociales.

En toute sincérité, la formation des enseignants portera sur les questions queer, selon un représentant du ministère. Le terme parapluie "queer" englobe des personnes telles que les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les personnes transgenres et les personnes intersexes. L'acronyme LSBTIQ* est également couramment utilisé pour ce groupe.

Le banc arc-en-ciel de Rostock vandalisé

Malheureusement, l'homophobie et les tentatives d'intimidation persistent dans la société et sont en augmentation, a reconnu Sylvia Grimm, secrétaire d'État aux Affaires sociales. "Le vandalisme récurrent du banc arc-en-ciel de Rostock et le remplacement du drapeau arc-en-ciel par un drapeau swastika à la gare de Neubrandenburg ne sont que deux exemples de cela", a regretté Grimm. Grimm a plaidé pour l'acceptation de la communauté LSBTIQ* par la société.

Une étude en ligne menée par le ministère en 2020 a montré que 72 % des participants LSBTIQ* se sentaient à l'aise pour exprimer leur orientation sexuelle ou leur identité de genre en MV. Cependant, chaque deuxième répondant avait subi des réactions négatives telles que la discrimination, le rejet ou l'exclusion en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre au cours des cinq dernières années. Les personnes transgenres et intersexes étaient particulièrement touchées.

Population généralement acceptante

Parallèlement, une étude représentative de la population de MV a été menée en 2020 pour évaluer ses attitudes. Selon l'étude, la plupart des gens ont fait preuve de tolérance en 2020. Par exemple, 81 % ont déclaré qu'ils n'auraient pas d'objection si l'éducateur de leur enfant en garderie était gay ou lesbien. Soixante-dix-sept pour cent pensaient que les élèves devaient apprendre sur les différentes orientations sexuelles à l'école.

Le plan d'action sera maintenant transmis au Parlement régional pour information. Le ministère a révélé que de nombreuses associations avaient contribué à son développement.

Malgré les progrès réalisés en matière d'acceptation sociale, tels que le montre l'étude représentative de 2020 indiquant que 81 % des résidents n'auraient pas d'objection à un éducateur gay ou lesbien en garderie, le vandalisme du banc arc-en-ciel de Rostock et le remplacement du drapeau arc-en-ciel par un drapeau swastika à la gare de Neubrandenburg soulignent la nécessité d'une plus grande acceptation et tolérance envers la communauté LSBTIQ*. Pour atteindre une société plus inclusive, il est crucial de continuer à promouvoir l'acceptation, comme l'a plaidé Grimm.

Lire aussi: