Le plan de service militaire propose un calendrier structuré.

D'après un article du "Monde", le ministère de la Défense étudie des modifications législatives pour mettre en place une nouvelle structure de service militaire. Le rapport suggère une politique fixant une date limite précise, comme mentionné dans le rapport, tirée d'un projet de loi en cours d'élaboration. Cela déclencherait le processus de réinscription pour les hommes nés le 31 décembre 2006 ou après. Ces hommes seraient tenus de fournir des informations sur leur aptitude et leurs compétences militaires, ainsi que sur leur éducation et d'autres qualifications, sous forme numérique.

Selon le "Monde", les hommes atteignant l'âge adulte après le 1er janvier 2025 seraient contraints de remplir ce questionnaire numérique, encourant des amendes en cas de non-respect. Les femmes et les personnes de genres non binaires peuvent however participer à ce processus de manière volontaire. Le ministère de la Défense n'a cependant pas fourni de clarification sur ces plans lors d'une conférence de presse vendredi dernier. Il avait été précédemment suggéré que le Bundestag débattrait et approuverait tout changement législatif nécessaire au printemps prochain. Seuls alors ces changements pourraient être mis en œuvre.

En juin dernier, le ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) a proposé son projet pour ce nouveau modèle de service militaire, servant de base pour renforcer rapidement la Bundeswehr en cas d'urgence de défense nationale. Il était proposé de draft 5 000 conscrits supplémentaires chaque année à partir de 2025, à partir d'un bassin annuel de 400 000 recrues potentielles. Ce potentiel pourrait être étendu à l'avenir. Le modèle proposé comprendrait un service militaire obligatoire de six mois, avec la possibilité de prolonger ce service de 17 mois supplémentaires en cas d'engagement volontaire.

Lors d'un discours à la Parlement de Lituanie la veille, Pistorius a réaffirmé son soutien à un changement de politique. Il a critiqué l'abolition du service militaire en Allemagne et l'a qualifiée de erreur. Le ministre de la Défense a également souligné : "L'Allemagne doit établir une nouvelle variante de service militaire pour maintenir ses forces armées en cas de guerre."

Le rapport du "Monde" évoque également les potentielles amendes pour les hommes qui ne respectent pas le questionnaire numérique sur leur aptitude militaire. Une fois les changements législatifs approuvés, le reporting détaillé des médias sera crucial pour tenir le public informé de la mise en place de la nouvelle structure de service militaire.

