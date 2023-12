Le pire de l'inflation pourrait être derrière nous. Une récession n'est peut-être pas

L'année dernière, à la même époque, l'inflation galopante ne bougeait guère, ce qui ne laissait pas d'autre choix à la Réserve fédérale que de continuer à relever les taux d'intérêt. Le S&P 500 était déjà bien engagé dans un marché baissier. Les licenciements, en particulier dans le secteur technologique, s'accumulaient, les entreprises réduisant leurs coûts.

Et pour couronner le tout, les Phillies de Philadelphie se sont qualifiés pour les World Series - un signe historiquement terrible pour l'économie, puisqu'une récession se déclenche chaque fois que l'équipe gagne.

Mais la défaite des Phillies face aux Astros de Houston l'année dernière a apparemment profité à l'économie, car il n'y a jamais eu de récession.

À vrai dire, les raisons pour lesquelles la récession n'a pas eu lieu en 2023 n'ont pas grand-chose à voir avec le baseball, mais plutôt avec de bonnes politiques et un peu de chance.

Toutefois, comme le dit l'avertissement habituel en matière d'investissement, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Les arguments en faveur d'une récession en 2024

Le risque de récession est élevé depuis que la Fed a entamé son cycle de resserrement en mars 2022, a déclaré Jerome Powell, président de la Fed, à la presse en décembre. Toutefois, il a ajouté qu'"il y a peu de raisons de penser que l'économie est actuellement en récession".

Mais même lorsque l'économie semble n'avoir jamais été en aussi bonne santé, une récession est toujours possible au cours de l'année à venir, a ajouté M. Powell.

En effet, des chocs économiques imprévus, comme une pandémie mondiale, peuvent survenir à tout moment.

À moins d'événements inattendus, certains économistes pensent que les conditions actuelles peuvent encore déboucher sur une récession l'année prochaine.

"La récession est simplement retardée, mais elle n'est pas complètement écartée", a déclaré Kathy Bostjancic, économiste en chef de Nationwide Mutual.

Kathy Bostjancic suit de près l'évolution de l'emploi dans le secteur des services privés, à l'exclusion de la santé et de l'éducation. Les autres secteurs des services privés, tels que les transports, les loisirs et l'hôtellerie, sont plus cycliques, ce qui signifie qu'ils sont plus vulnérables aux ralentissements économiques. L'étude des mouvements dans ce secteur donne donc une meilleure idée de l'état de l'économie.

En novembre 2022, l'embauche mensuelle dans le secteur des services privés, à l'exclusion de la santé et de l'éducation, s'élevait à 92 000 personnes, selon les données du département du travail. Toutefois, le rapport sur l'emploi de novembre 2023 fait état d'une chute brutale, avec 22 000 nouvelles embauches dans ce secteur.

Dans l'ensemble, la croissance de l'emploi a été solide au cours de l'année écoulée, ce qui a permis de maintenir le taux de chômage en dessous de 4 %.

Mme Bostjancic n'est toutefois pas convaincue que cette tendance se poursuivra au cours de la nouvelle année. Elle pense qu'il y a 65 % de chances qu'une légère récession se produise en 2024 et prévoit que le taux de chômage atteindra 5 % au troisième trimestre. C'est presque un point de pourcentage de plus que la projection médiane des fonctionnaires de la Fed pour le taux de chômage en 2024, selon le dernier résumé des projections économiques.

La baisse des revenus due au chômage que prévoit Mme Bostjancic inciterait probablement les consommateurs à réduire leurs dépenses et donnerait lieu à une récession, a-t-elle déclaré à CNN. Et contrairement à ce qui s'est passé ces dernières années, les consommateurs n'ont pas de "carburant supplémentaire" dans lequel puiser parce qu'ils ont épuisé les économies qu'ils avaient accumulées pendant la pandémie, a-t-elle ajouté.

Il existe également un risque de récession provenant de la Fed elle-même. En effet, le niveau actuellement élevé des taux d'intérêt de la banque centrale vise à ralentir l'économie afin de rapprocher l'inflation de son objectif de 2 %.

Mais si l'inflation continue de reculer et que la Fed attend trop longtemps pour réduire les taux d'intérêt, cela pourrait empêcher l'économie de croître, a déclaré Louise Sheiner, chercheuse principale à la Brookings Institution et directrice politique du Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy.

Cela signifie qu'il sera difficile pour la Fed de déterminer quand il est judicieux de réduire les taux d'intérêt, si tant est qu'elle le fasse.

Par exemple, selon M. Sheiner, étant donné qu'il faut un certain temps pour que les taux d'intérêt se propagent dans l'économie, les actions antérieures de la Fed pourraient déjà ralentir suffisamment l'économie pour que l'inflation se rapproche de l'objectif, même si cela ne s'est pas encore traduit dans les données. Si la Fed laisse les taux d'intérêt inchangés, elle risque de les dépasser et de provoquer une récession "par erreur".

D'un autre côté, l'inflation risque de devenir beaucoup plus difficile à combattre.

Si la Fed veut que tout le monde croie qu'elle s'est engagée à ramener l'inflation à 2 %, elle devra "organiser un ralentissement", a déclaré M. Sheiner à CNN.

Cela pourrait signifier que les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps que les investisseurs ne le prévoient actuellement, voire qu'ils seront relevés.

Les arguments en faveur d'une nouvelle année sans récession

Il n'est pas totalement exclu que la Fed parvienne à un atterrissage en douceur, terme utilisé pour décrire un scénario dans lequel l'inflation ralentit sans qu'il y ait de hausse importante du chômage.

Au cours des 11 cycles de hausse des taux d'intérêt des 60 dernières années visant à réduire l'inflation, cela ne s'est produit qu'à quelques reprises : en 1964, en 1984 et en 1994. Mais cela ne signifie pas que cela ne peut pas se produire ou ne se produira pas à nouveau.

David Mericle, économiste en chef de Goldman Sachs aux États-Unis, est l'un de ceux qui croient en un atterrissage en douceur.

"La partie la plus difficile de la lutte contre l'inflation semble maintenant terminée", a-t-il écrit dans une note de novembre, ajoutant que "les conditions d'un retour de l'inflation à l'objectif sont en place et que les coups les plus durs du resserrement monétaire et fiscal sont loin derrière nous".

Bien qu'il y ait eu "de bonnes raisons de s'inquiéter" d'une récession l'année dernière, il ne voit pas "de risques particulièrement élevés pour le moment".

Le taux de chômage se situant à des niveaux historiquement bas et des millions d'emplois restant à pourvoir, "il serait surprenant que nous ayons une détérioration soudaine du marché du travail", a déclaré M. Mericle à CNN.

Son équipe ne voit que 15 % de risques de récession dans les 12 prochains mois. Il a qualifié ce chiffre de "moyenne historique inconditionnelle", ce qui signifie qu'il estime qu'il y a au moins 15 % de chances qu'une récession se produise au cours d'une année donnée. Cependant, lorsque l'inflation était proche de son niveau le plus élevé pendant la crise bancaire qui a débuté en mars 2023, les économistes de Goldman Sachs estimaient à 35 % la probabilité d'une récession dans les 12 mois à venir.

Ils ont revu leurs prévisions à la baisse à partir du mois de juin, car l'inflation a continué de s'améliorer, le marché du travail s'est rééquilibré et les tensions bancaires se sont dissipées.

Bien que M. Mericle ne voie pas de déclencheur "évident" pour une récession, il a déclaré qu'il s'agirait probablement "d'une sorte de choc imprévu pour l'économie".

Source: edition.cnn.com