- Le pirate de Mainz a quitté l'Arabie saoudite

Ancien joueur de Bundesliga Alexander Hack a mis fin à son contrat avec le club saoudien de deuxième division al-Qadisiyah FC après seulement une année. "Cette décision a été prise conjointement avec le club, c'était une question de point de vue personnel et du leur", a déclaré le joueur de 30 ans au magazine Kicker.

Hack n'a vu peu d'opportunités pour lui-même au club après leur montée en Saudi Pro League, une ligue où évolue également la star du football Cristiano Ronaldo pour Al-Nassr FC, et un remaniement de l'équipe. "Il était fascinant de découvrir une nouvelle culture, un nouveau pays, et de rencontrer de nombreuses personnes gentilles et sincères", se souvient le défenseur. "Mais finalement, il était temps de faire mes valises et de mettre fin à l'aventure." Initialement, son contrat était prévu jusqu'en 2025.

Aucun retour à Mainz en vue

Hack a représenté FSV Mainz 05 de 2014 à 2023 avant de partir pour l'Arabie saoudite. Il a eu des discussions avec le nouveau directeur sportif du club Niko Bungert, mais a admis : "Bien que le club occupe toujours une place spéciale dans mon cœur, il n'est pas encore temps de revenir."

Malgré l'opportunité de retour

Lire aussi: