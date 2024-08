Le pilote d'hélicoptère dans le crash d'un hôtel en Australie était un membre de l'équipe au sol qui avait assisté à une fête la veille.

Nautilus Aviation a déclaré mardi que le pilote avait travaillé pour la société pendant quatre mois et avait assisté à une fête la veille de l'accident pour célébrer sa promotion à un autre poste au sol dans la société à une autre base.

"Il s'agissait d'une soirée privée organisée par des amis, et non d'un événement professionnel", a déclaré le communiqué.

Des centaines d'invités et de membres du personnel de l'hôtel DoubleTree by Hilton ont été évacués lorsque l'hélicoptère a percuté le bâtiment près de l'esplanade de Cairns, une promenade le long de l'eau très populaire auprès des touristes dans la ville du nord du Queensland, en début de soirée lundi.

Des flammes ont jailli dans le ciel nocturne après que l'appareil se soit enflammé, répandant du carburant sur le toit de l'hôtel et endommageant certaines fenêtres des étages supérieurs du bâtiment de sept étages.

Deux touristes qui dormaient à l'étage supérieur de l'hôtel ont été transportés à l'hôpital avec des blessures légères.

Le commissaire adjoint de la police du Queensland, Shane Holmes, a déclaré lundi que le pilote avait effectué "un vol non autorisé", mais a refusé de commenter si l'hélicoptère avait été volé ou si l'accident était intentionnel, déclarant que toutes les pistes étaient ouvertes.

Angus Mitchell, commissaire en chef de l'Australian Transport Safety Bureau (ATSB), a déclaré que les enquêteurs pensaient que l'hélicoptère avait décollé du hangar d'aviation générale de l'aéroport de Cairns, à environ 5 kilomètres (3 miles) de l'hôtel.

"Nous savons que la visibilité était réduite à ce moment-là et qu'il y avait possiblement de la pluie", a-t-il déclaré.

"We want to understand what the helicopter was equipped with, but also potentially what the helicopter was doing at the time and any nature of the flight."

Le témoin Veronica Knight, qui séjournait à Cairns depuis Sydney, était assise sur l'esplanade en train de parler au téléphone après minuit lorsqu'elle a vu un hélicoptère passer à très basse altitude au-dessus de l'eau.

Il allait "à pleine vitesse", a-t-elle déclaré à CNN. Il a disparu de son champ de vision pendant quelques minutes, et elle a commencé à rentrer chez elle avant de voir l'hélicoptère revenir. Alors qu'elle sortait son téléphone pour le filmer, l'hélicoptère a viré et s'est dirigé droit vers les bâtiments voisins bien éclairés.

Quelques secondes plus tard, il a heurté le toit de l'hôtel, juste avant 2 heures du matin.

Les vidéos de Knight montrent la lueur orange des flammes et la fumée provenant du toit de l'hôtel, tandis que les sirènes retentissent au loin.

Elle a déclaré que l'hélicoptère avait survolé des arbres et un autre bâtiment

