Le pilote de Formule 1 Zhou Guanyu affirme que le dispositif de halo m'a "sauvé" lors d'un accident à grande vitesse.

Zhou est l'un des nombreux pilotes impliqués dans l'accident survenu dans le premier virage. Son Alfa Romeo s'est retournée et a dérapé sur la piste et sur le gravier, avant de s'écraser contre les barrières.

Le halo, fabriqué en titane, forme une protection autour du cockpit et a été introduit en 2018. Bien qu'il ait été initialement critiqué par les pilotes, plusieurs d'entre eux ont depuis reconnu que le halo avait permis d'éviter des blessures graves.

"Je vais bien, tout est clair", a tweeté Zhou plus tard dimanche, accompagné d'un selfie. "Halo m'a sauvé aujourd'hui. Merci à tous pour vos gentils messages !"

La voiture de Zhou s'est retrouvée coincée entre la barrière de pneus et la clôture de protection, qui sert à protéger les fans. La voiture de Zhou s'est retrouvée coincée entre la barrière de pneus et le grillage de protection, qui sert à protéger les fans, et il a fallu du temps pour l'extraire.

George Russell, de Mercedes, qui est entré en contact avec Zhou lors de la collision, est immédiatement sorti de sa voiture une fois qu'elle s'est arrêtée et s'est précipité pour vérifier l'état de Zhou.

Le débutant, qui est le premier pilote chinois en F1, a finalement été photographié en train d'être transporté sur une civière par le personnel médical d'urgence et a reçu le feu vert après avoir été évalué au centre médical.

Le pilote Williams Alex Albon a également été impliqué dans l'accident et a été transporté vers un hôpital local pour y subir des examens. Il a ensuite reçu le feu vert, a confirmé son équipe sur Twitter.

La course a été interrompue jusqu'à ce que la voiture de Zhou ait été retirée. Alors que les voitures retournaient aux stands, des membres d'un groupe de défense de l'environnement se sont rendus sur la piste et se sont assis en signe de protestation, bien que la course se soit heureusement arrêtée.

Une fois la course reprise, Carlos Sainz, de Ferrari, a remporté sa première victoire en F1, Sergio Perez, de Red Bull, étant deuxième et Lewis Hamilton, le favori local, troisième.

