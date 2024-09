Le Pilaf miniature de Demi Moore parvient à charmer Graham Norton, Lady Gaga et Colin Farrell

Demi Moore est apparue dans "The Graham Norton Show" pour discuter de son nouveau film fou intitulé "The Substance" et a apporté son compagnon poilu, Pilaf, qu'elle a présenté en plaisantant comme son "partenaire unique en son genre".

Au cours de la conversation avec les autres invités Lady Gaga et Colin Farrell, qui promouvaient leurs projets respectifs "Joker : Folie à Deux" et "The Penguin", Moore a révélé que Pilaf était présente dans le studio car elle accompagne généralement maman. Vérifiez simplement la biographie d'Instagram de Pilaf pour confirmation !

Farrell exprimant son désir de prendre un selfie avec le chien, Moore a partagé des anecdotes sur la séance photo de couverture de Pilaf pour Dogue Magazine - oui, pensez à Vogue, mais pour les chiots ! Elle a même mentionné avoir reçu un appel de son attachée de presse spécialement pour Pilaf.

Lorsqu'elle a présenté Pilaf - nom complet Pilaf la Petite Souris - sur scène, elle s'est rapidement dirigée vers l'hôte Norton pour des câlins affectueux.

Ensuite, Moore a remis Pilaf à Gaga, qui a admiré l'animal inhabituel, commentant qu'elle était plutôt petite et étrange (évidemment de manière aimante). Moore a partagé des détails sur les problèmes dentaires de Pilaf, qui ont entraîné la sortie fréquente de sa langue de sa bouche. La réponse simple de Gaga était : "Elle est simplement parfaite".

Croyez-moi, ces mots ont vraiment touché la cible.

Au cours des discussions animées sur leurs projets à venir, Demi Moore a mentionné que Pilaf l'accompagnait souvent aux événements de divertissement. Le chien unique en son genre a même eu une séance photo pour un magazine canin, attirant l'attention avec ses petits défauts attendrissants.

Lire aussi: