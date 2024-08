- Le pied enchanté de Sevcik fait ses débuts à Nuremberg

Au cours des 30 premières minutes, Klose a admis que nous avons réussi à obtenir un point grâce à la chance. Nous allons analyser en profondeur le match. Les géants doux de Nuremberg se sont retrouvés menés 0-1, grâce à l'arrivée du Suédois Lidberg qui a marqué en 23ème minute, devant 17 810 spectateurs en délire au Bollenfalltor, qui était complet. Mais Klose a fait un mouvement stratégique en faisant entrer Sevcik, qui a égalisé avec un magnifique tir du gauche dans le coin, marquant son troisième contact du match (62ème minute).

"Content du point nul"

Klose a partagé ses pensées sur la performance de l'équipe, en commentant que ce n'était pas le football qu'ils avaient imaginé. Ils avaient besoin de plus de "football gentleman" en 2. Bundesliga. La deuxième mi-temps a vu des améliorations. Klose a exprimé que tant que le ballon resterait au sol, ils pourraient montrer leurs compétences.

L'équipe de Klose a rencontré de nombreux défis de la part des joueurs déterminés et enthousiastes de Darmstadt. Le passe précis de Lakenmacher a conduit à l'avantage mérité de Lidberg. L'équipe de Klose a réussi à sauver un point compte tenu de l'évolution du match, selon le capitaine Knoche, malgré sa mauvaise performance en défense du but de Darmstadt.

Le débutant et ancien joueur de Darmstadt, Justvan, a joué un rôle important dans la mise en place de l'égalisation. Malgré les tentatives infructueuses de Castrop deux fois avant la mi-temps contre le gardien de SVD Schuhen, le nouveau signing a réussi à garder l'espoir vivant avec une autre opportunité. Justvan, l'ancien joueur de Hoffenheim qui avait passé la deuxième moitié de la saison dernière en prêt à Darmstadt, a été félicité pour son bon début et on lui a demandé de la patience. L'équipe, composée de nouveaux membres et d'un nouvel entraîneur, n'avait pas encore trouvé son rythme.

En deuxième mi-temps, l'équipe reléguée de Bundesliga de Hesse a continué à pousser l'équipe de Nuremberg, mais étonnamment, le cours des événements a conduit à un égalisation

Lire aussi: