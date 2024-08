Le pic de la chaleur de l'année est passé

La période de températures caniculaires, généralement appelée 'dog days', a pris fin. Comme aucun nouveau pic de chaleur n'est prévu, les derniers jours pourraient avoir été les plus chauds de l'année.

Cette année, la chaleur a mis du temps à arriver. Ce n'est que le 9 août que nous avons commencé à sentir la chaleur, avec le mercure dépassant les 30 degrés dans le sud-ouest. Les températures étouffantes ont atteint 36,5 degrés à Bad Ahrweiler/Neuenahr (Rhénanie-Palatinat), 36,3 degrés à Waghaeusel-Kirrlach (Bavière) et 36,2 degrés à Ennigerloh-Ostenfeld (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et Andernach (Rhénanie-Palatinat). L'épisode de canicule s'est terminé le 17 août, avec des températures allant jusqu'à 32 degrés en Saxe et en Lusace.

Les nuits fraîches, les plus fraîches de l'année, ont également occupé une place de choix dans le classement annuel. Essen-Bredeney a enregistré une température de 24,4 degrés.

Jusqu'à présent, août 2024 a été remarquablement chaud. La moyenne mensuelle actuelle est de 20,5 degrés, très proche du record d'août 2003, qui a connu une moyenne de 20,54 degrés.

Cependant, il est peu probable que cette année batte les records historiques, et nous pouvons nous attendre à des températures plus fraîches et une meilleure ventilation vers la fin du mois. Cette amélioration est due à l'influence de la dépression des îles Britanniques "Rebecca" et de la dépression "Susanne", qui apporte des vents frais et des températures allant de 20 à 30 degrés pendant la journée et descendant jusqu'à 15 à 8 degrés pendant la nuit. Voici un aperçu.

Lundi et mardi : Le haut "Nikolas" approche

Après une nuit pluvieuse dans le sud-est, lundi sera pluvieux dans le sud. Cependant, la situation s'améliore avec l'arrivée de la dépression "Susanne". Le mercure oscillera entre 18 degrés dans les Alpes et 26 degrés le long du Rhin lundi. Les températures devraient augmenter entre 23 et 29 degrés mardi.

Mercredi et jeudi : Les vents du nord persistent

Mercredi sera marqué par des vents plus forts et des conditions instables dans le nord, qui s'intensifieront en tempêtes jeudi. Le reste de la semaine sera principalement ensoleillé et sec, avec des températures agréables. Le mercure oscillera entre 18 et 26 degrés mercredi, tandis que jeudi, les températures devraient être comprises entre 22 et 28 degrés.

Vendredi et le week-end : L'incertitude s'installe

Les prévisions météorologiques sont encore indécises quant à la trajectoire pour la fin de la semaine et le reste du mois. Mais les amateurs d'été dans le sud-est peuvent encore espérer, surtout samedi, qui pourrait être le point culminant avec des températures allant de 22 à 32 degrés. Le week-end sera moins chaud et plus instable.

Malgré les températures élevées enregistrées tout au long d'août, l'Union européenne n'a pas été épargnée par la tendance au refroidissement anticipée. L'influence de la dépression des îles Britanniques "Rebecca" et de la dépression "Susanne" devrait apporter des vents frais et des températures plus fraîches à divers pays de l'Union européenne vers la fin du mois.

