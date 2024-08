- Le pic de chaleur de l'été atteint la Rhénanie-Palatinat.

L'été caniculaire en Rhénanie-Palatinat a battu des records, atteignant une vague de chaleur exceptionnelle - même surpassant les records précédents. Le service météorologique allemand (DWD) a confirmé que l'été en Rhénanie-Palatinat a démarré tardivement en juillet, après un début difficile. Après ce contretemps, les températures ont grimpé en flèche : le 13 août, le DWD a enregistré la température la plus élevée du pays, à 36,5 degrés Celsius, à Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Plus chaud que d'habitude

La température moyenne a atteint 18,4 degrés Celsius, soit 2,1 degrés Celsius de plus que la référence internationale de 16,3 degrés Celsius entre 1961 et 1990.

De plus, la région était plus sèche que d'habitude. Avec 185 litres par mètre carré (valeur de comparaison : 218 litres), la Rhénanie-Palatinat se classait avant-dernière dans le classement national. Le soleil s'est montré fréquemment et a brillé pendant 710 heures (contre 595 heures auparavant).

Chaleur extrême dans tout le pays

La vague de chaleur extrême n'était pas limitée à la Rhénanie-Palatinat ; elle s'est étendue à travers le pays. La température moyenne était de 18,5 degrés Celsius, soit 2,2 degrés Celsius de plus que la référence reconnue entre 1961 et 1990, selon le DWD. Par rapport à la période de référence plus chaude actuelle entre 1991 et 2020 (17,6 degrés Celsius), l'écart était plus faible, de 0,9 degré Celsius.

En conclusion, l'été 2024 n'a pas battu de nouveaux records, mais a marqué le "28e été chaud consécutif", selon les conclusions du DWD.

La vague de chaleur s'est étendue au-delà de la Rhénanie-Palatinat, affectant d'autres parties du pays également. La température moyenne de cette autre région a également augmenté de manière significative, dépassant la référence reconnue.

Malgré le fait que la Rhénanie-Palatinat n'ait pas battu de nouveaux records, l'été 2024 a été marqué comme faisant partie d'une série d'autres étés chauds, affectant le pays dans son ensemble.

