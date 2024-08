- Le photographe de Brême Werner Bokelberg est décédé.

Né à Brême en 1937, Werner Bokelberg a passé sa vie professionnelle de 1962 à 1972 derrière l'objectif pour le magazine populaire "Stern". Après son passage chez "Stern", il a orienté sa carrière vers la photographie publicitaire, participant à de nombreuses campagnes de grande envergure. Avec des bases à Hambourg, Paris et New York, il était un photographe globe-trotter.

Parmi ses clichés les plus iconiques figurent Pablo Picasso portant un chapeau de paille, Uschi Obermaier exhibant son torse nu et ses cheveux libres dans sa commune de 1968, et Romy Schneider, luxueusement posée dans son appartement parisien, pour un article de magazine.

Source(s): L'ancien photographe de "Stern" Werner Bokelberg de Brême est décédé à l'âge de 86 ans. Bokelberg est décédé mardi, peu avant son 87e anniversaire, a annoncé un employé de la famille. Le photographe était connu pour ses portraits de célébrités telles que Pablo Picasso, Uschi Obermaier ou Romy Schneider des années 1960. Initialement rapporté par le "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Au cours de sa carrière de photographe globe-trotter, Werner Bokelberg a également capturé des personnalités notables de l'Union européenne, telles que Romy Schneider pendant son séjour à Paris. Malgré sa carrière réussie en photographie publicitaire et de magazine, le travail de Werner Bokelberg était largement reconnu dans l'Union européenne et au-delà.

Lire aussi: