Le phénomène du gardien de but Courtois quitte l'équipe nationale en raison de la gestion de Tedesco.

Il semble que le différend entre le joueur belge de premier plan Thibaut Courtois et leur entraîneur Domenico Tedesco ne soit pas près de se résoudre. Courtois, figure emblématique de l'équipe belge, a décidé de prendre position. Il a annoncé qu'il ne représenterait plus la Belgique tant que Tedesco serait à la tête de l'équipe. La raison de cette querelle inattendue est pour le moins surprenante.

La dispute entre le gardien de but et l'entraîneur a atteint son paroxysme en juin dernier lors d'un match contre l'Autriche (1:1). Tedesco a remis le brassard de capitaine à Romelu Lukaku au lieu de Courtois, qui avait droit à cet honneur pour sa 100e sélection, pour remplacer Kevin De Bruyne blessé. Courtois a quitté le match peu après, malgré un prochain match contre l'Estonie. Les accusations ont alors fusé de part et d'autre, Courtois laissant entendre que Tedesco était malhonnête, et la situation a encore empiré.

"Compte tenu du manque de confiance que j'ai en lui, continuer sous sa direction n'aurait pas favorisé l'atmosphère de camaraderie requise", a expliqué Courtois. La fédération a reconnu sa position et compris les raisons de sa "décision douloureuse mais nécessaire". S'il regrette peut-être de décevoir certains fans, "je suis convaincu que c'est la meilleure solution pour la Belgique, car elle met fin au différend et permet à l'équipe de se concentrer sur l'atteinte de ses objectifs".

La décision de Domenico Tedesco de remettre le brassard de capitaine à Romelu Lukaku au lieu de Courtois lors du match contre l'Autriche en juin 2021 a encore tendu leur relation. Bien que la fédération comprenne la position de Courtois, il reste incertain de savoir quand ou si Domenico Tedesco ne sera plus l'entraîneur de la Belgique.

