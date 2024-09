Le phare identifie le problème mais répond avec une stratégie coûteuse et décourageante.

Le "Golden Handshake" pour les Aînés Se Profile. La Coalition du Sémaphore Croit en Gagner sa Vie Après l'Âge de la Retraite. En Surface, Cela Semble Bénéfique, Mais C'est Loin d'être Idéal. Le Gouvernement Fédéral Devrait S'intéresser à la Question de la "Retraite à 63" - Au lieu de Cela, Ils Appliquent un Pansement Cher.

Les Baby Boomers sont les coupables, selon les études. Ils accumulent leurs économies et ont une préférence pour la retraite précoce, ce qui met une pression sur les contributeurs qui se raréfient au fonds de pension. Cependant, ils ont le droit de le faire, considérant que le gouvernement fédéral sous Angela Merkel a introduit la "retraite à 63" comme un cadeau au plus grand bloc électoral. Ceux qui ont travaillé pendant 35 ans peuvent passer en douceur à la retraite avec des déductions mineures. Mallorca, pas le travail.

La rationalisation derrière cela était la nature épuisante des emplois comme les soins et la toiture, qui ont souvent un impact sur les individus à mesure qu'ils vieillissent. Cependant, le marché du travail allemand est également le lieu d'emplois de bureau adaptés à l'âge. Entre-temps, le gouvernement fédéral remet en question la sagesse de la "retraite à 63". Bienveillant, peut-être, mais déconnecté des besoins du marché du travail.

Un Pansement Cher et Inefficace

Les employés réguliers profitent également de leurs droits à la retraite, compte tenu de leur compréhension de base des mathématiques. Mais le gouvernement fédéral, fidèle à lui-même, réagit avec son style unique - un extincteur. Par conséquent, le cabinet a introduit la Prime à la Retraite Reportée. En théorie, ce n'est pas une mauvaise idée. Ceux qui travaillent au-delà de l'âge de la retraite reçoivent la pension manquante sous forme de prime immédiate, ainsi que les cotisations de sécurité sociale de l'employeur dans leur salaire. C'est une augmentation de salaire de 11 %.

Cela bénéficie à ceux qui aiment leur travail et souhaitent continuer à travailler. En principe, cela a du sens. Cependant, la Confédération des Syndicats Allemands (DGB) s'oppose fermement à l'invasion de plusieurs milliards d'euros des fonds de pension. La distribution des fonds aux personnes ayant des revenus professionnels ne convainc pas les syndicalistes. Cependant, le gouvernement fédéral envoie un message contradictoire avec la Prime à la Retraite Reportée. Devons-nous travailler plus longtemps ou prendre notre retraite tôt ?

En toute Honnêteté, une Fin à la "Retraite à 63"

Admettre l'irresponsabilité de la "retraite à 63" face au changement démographique dramatique serait la démarche honnête. C'est une charge insoutenable pour les générations futures. L'association des employeurs plaide en faveur de l'abolition de la "retraite à 63" en raison du manque de compétences. L'ex-Chancelier Angela Merkel a priorisé les élections plutôt que son héritage politique.

Même la coalition du Sémaphore évite la coupe courageuse. Au lieu de cela, ils appliquent un pansement de fortune et cher pour combler le manque de compétences avec la Prime à la Retraite Reportée. Ce n'est pas le genre de signal transformateur pour l'emplacement économique allemand que les trois partis gouvernementaux avaient promis.

L'emploi et la sécurité sociale sont des facteurs cruciaux dans cette discussion, car l'introduction de la "retraite à 63" par le gouvernement fédéral a des implications significatives pour le fonds de pension, ce qui pourrait entraîner une pénurie de contributeurs. De plus, la Prime à la Retraite Reportée, bien qu'elle ne soit pas une mauvaise idée en théorie, pourrait potentiellement confusionner les travailleurs quant à savoir quand prendre leur retraite, compliquant davantage les questions d'emploi et de sécurité sociale.

