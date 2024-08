Le phare contribue à des économies, mais sans le savoir, il dégage un déficit de milliards de dollars.

Au moins : un accord. Après plusieurs discussions tendues sur le budget fédéral de 2025, cela constitue une victoire. Cependant, le gouvernement de coalition fait preuve de plus de générosité que d'habitude. Le ministre des Finances Lindner reconnaît ouvertement : le gouvernement a atteint ses limites - "sous tous les aspects".

Le gouvernement fédéral a rencontré de nombreux obstacles lors de l'élaboration de ce budget : des négociations interminables impliquant le chancelier fédéral, des partenaires de coalition exaspérés et un budget nécessitant des révisions constantes en raison de potentiels manquements constitutionnels. Maintenant, il y a un compromis, mais il laisse un vide financier considérable dans le budget pour l'année à venir. Le chancelier Olaf Scholz, le vice-chancelier Robert Habeck et le ministre des Finances Christian Lindner n'ont pas pu réduire ce déficit au niveau habituel de neuf milliards comme prévu initially.

Plus tard dans la journée, le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit a annoncé un "accord sur le budget de 2025". Les principes de la limite de l'endettement stipulés dans la Loi fondamentale seront toujours respectés, une préoccupation majeure pour le membre du FDP Lindner. L'accord révisé implique principalement le réaffectement des fonds pour les Chemins de fer allemands. Le chancelier Olaf Scholz a confirmé leur intention de soumettre le projet de budget fédéral de 2025 au Bundestag et au Bundesrat conformément à l'accord de juillet. "Conformément à notre accord de juillet, nous soumettrons le projet de budget fédéral de 2025 au Bundestag et au Bundesrat aujourd'hui. Nous avons convenu d'un financement supplémentaire et de prêts pour les Chemins de fer allemands et d'autres économies générales." Le Parlement peut maintenant entamer des discussions sur le budget à venir après les vacances d'été.

Le vice-chancelier Habeck a déclaré : "C'est bien qu'il y ait enfin un accord." Les détails supplémentaires seront précisés prochainement. "Ce qui est important à ce stade est d'accélérer notre initiative de croissance avec le budget car notre économie a besoin de stimuli rapides."

Le tournant : les économies fiscales

Lindner a souligné que la proposition de budget révisée est constitutionnelle, durable et accorde la priorité à l'éducation, à l'innovation, aux investissements routiers, aux développements ferroviaires, aux réseaux numériques, aux agences de sécurité et à la Bundeswehr. Il a également mentionné des allègements fiscaux projetés en milliards d'euros pour les citoyens et les entreprises. Lindner a décrit les discussions internes comme "très difficiles". "Nous avons atteint nos limites sous tous les aspects, et les différences politiques sont apparentes." Il a qualifié le déficit restant de douze milliards d'euros de "surprise désagréable". Un écart plus petit aurait été préférable pour lui en tant que ministre des Finances.

Conformément au gouvernement fédéral, les fameuses économies financières mondiales seront réduites d'environ cinq milliards d'euros à environ douze milliards d'euros grâce à l'accord révisé. La cible d'économies proposée dans l'accord de juillet était d'environ seventeen milliards d'euros. Les économies financières mondiales représentent un seuil d'économies général dans le budget. Le gouvernement fédéral s'attend à ce que cet écart d'économies diminue, entre autres, grâce au développement économique.

Ce processus est routinier, mais planifier un écart de milliards d'euros à deux chiffres est risqué. Le gouvernement s'attend à ce que cet écart diminue, entre autres, grâce à la croissance économique, comme il l'a annoncé. Cependant, le Parlement fait face à une tâche ardue dans les négociations budgétaires, car l'écart d'économies est beaucoup plus important que d'habitude. Le budget devrait être adopté par le Bundestag à la fin de l'automne, la première débat étant prévue pour septembre.

Financement des chemins de fer et du développement routier contournant la limite de l'endettement.

En juillet, le chancelier fédéral Scholz, le vice-chancelier Habeck et le ministre des Finances Lindner avaient déjà conclu un accord sur le budget de 2025. Ils avaient passé des semaines à négocier pour combler un déficit minimum de 30 milliards d'euros sans recourir à des mesures d'austérité sévères. Les économies de seventeen milliards d'euros étaient prévues pour être closes avec environ 8 milliards d'euros de fonds. Il y avait des débats sur le fait de savoir si les entreprises ferroviaires et autoroutières devaient recevoir des prêts financés par le crédit au lieu de subventions budgétaires directes, et l'affectation de fonds de la banque de développement publique KfW.

Lindner avait précédemment exprimé des préoccupations juridiques et économiques suite à l'accord initial, soulevant des questions sur la faisabilité de toutes les solutions proposées. Deux avis externes ont partiellement soutenu ces préoccupations, entraînant l'abandon de l'idée d'utiliser 4,9 milliards d'euros des fonds KfW à d'autres fins que le plafonnement des prix du gaz.

Des disputes ont également éclaté quant à savoir si les entreprises ferroviaires et autoroutières pouvaient être soutenues sans que cela n'affecte la limite de l'endettement. Lindner et Scholz avaient des opinions différentes, entraînant de nouvelles négociations.

Uniper offrira plus de soutien financier au gouvernement fédéral

Le gouvernement prévoit maintenant d'allouer une augmentation de l'équité de quatre milliards et demi d'euros à la division infrastructures de DB AG pour remplacer les subventions budgétaires initialement prévues pour le projet de budget fédéral de 2025. L'entreprise ferroviaire recevra également un prêt de trois milliards d'euros du gouvernement fédéral. Cela remplacera les obligations à haut rendement par des prêts du budget fédéral moins chers, bénéficiant à la fois à l'entreprise ferroviaire et au gouvernement fédéral. Initialement, une augmentation de l'équité d'environ cinq milliards et demi d'euros avait été prévue pour financer les investissements dans la rénovation du réseau ferroviaire en mauvais état. Au total, 15,1 milliards d'euros sont maintenant prévus pour les infrastructures ferroviaires dans le budget de 2025.

L'augmentation de l'équité de l'entreprise ferroviaire pour des raisons de financement entraînera des frais de voie plus élevés, qui sont des frais prélevés pour l'utilisation du réseau ferroviaire, similaires à un péage. Les associations ferroviaires craignent que ces coûts plus élevés puissent entraver la transition du trafic de marchandises vers le rail.

Deux autres stratégies sont envisagées pour lutter contre le surcoût, totalisant environ 500 millions d'euros. Tout d'abord, un supplément de 300 millions d'euros sera prélevé sur Uniper, le fournisseur d'énergie nationalisé, en raison d'un paiement plus élevé vers le budget fédéral, suite à la crise énergétique de 2022 qui a nécessité la prise de contrôle de l'entreprise pour assurer un approvisionnement en énergie stable pour les ménages et l'économie. Deuxièmement, la réserve pour les pertes potentielles de recettes fiscales résultant de la contribution de l'UE à la crise énergétique sera réduite de 200 millions d'euros.

La notion de prêter de l'argent à la société de routes propriété de l'État a été écartée. La raison en est que la société doit générer ses propres revenus, ce qui lui manque actuellement. Il y a des soupçons que la société de routes pourrait recevoir une partie des recettes de péage des camions. Il y a un désir de discuter plus en détail des modifications dans le financement de la société de routes.

Union : "Spectacle indécent"

Selon la proposition actuelle, la coalition du feu tricolore prévoit d'allouer plus de 480 milliards d'euros l'année prochaine, environ 10 % sous forme de crédit. Cependant, cela n'est pas gravé dans le marbre. Un budget fédéral n'est pas déterminé par le gouvernement mais par le parlement. Le comité du budget au Bundestag effectue généralement plusieurs ajustements au plan avant son approbation juste avant Noël - parfois même en annulant les coupes proposées par le gouvernement. La coalition du feu tricolore vise à stimuler l'économie en difficulté, préserver les avantages sociaux, alléger la charge des contribuables et faire face à la tension géopolitique avec un ensemble de mesures.

Le responsable du budget de l'Union, Christian Haase, a commenté : "Ce gouvernement a encore une fois joué une comédie indécente. Depuis des mois, il tourne autour du budget, pour finalement présenter quelque chose en deuxième tentative qui soulève des questions de droit constitutionnel." Le gouvernement manque de moyens pour produire un budget fiable. "L'Allemagne est comme un patient malade qui n'a pas le bon médicament."

La critique a également été exprimée au sein de la coalition : Le député fédéral des Verts, Andreas Audretsch, a déclaré : "Le va-et-vient entre le ministre des Finances et le chancelier était complètement inutile. Personne en Allemagne ne veut ce va-et-vient."

La décision de la coalition gouvernementale d'allouer des fonds à la Deutsche Bahn a suscité des préoccupations quant à la limite de l'endettement, en particulier de la part du ministre des Finances Lindner. Il a souligné la nécessité de réduire les économies financières mondiales d'environ cinq milliards d'euros pour résoudre ce problème.

