Le petit village suisse qui veut devenir un hôtel

Mais ici, dans ce qui est la plus petite commune de Suisse, les citoyens sont confrontés à une dure réalité.

Ce qui était autrefois une communauté agricole prospère d'environ 300 personnes n'en compte plus que 12, dont 11 ont plus de 65 ans. Aujourd'hui, la seule activité économique de la ville est l'osteria locale, un restaurant rustique.

Ici, dans la partie italophone de la Suisse, non loin de Lacarno, les bâtiments de Corippo aux toits d'ardoise, construits en granit du Tessin, sont restés pratiquement intacts pendant des siècles - mais ils sont maintenant sur le point de devenir une ville fantôme.

Hôtel dispersé

Cependant, tout n'est pas perdu. Une fondation locale, la Fondazione Corippo 1975, a imaginé une nouvelle façon de sauver le village : Corippo va devenir le premier "albergo diffuso" (hôtel dispersé) du pays.

Selon un modèle qui a déjà fait ses preuves en Italie, une trentaine des 70 bâtiments du village - couverts d'ardoises, construits en granit du Tessin et vieux de plusieurs siècles - seront transformés en gîtes et en chambres d'hôtel.

Selon Fabio Giacomazzi, architecte et président de la fondation, cela permettra aux visiteurs "de vivre un séjour très particulier dans un authentique village rural qui n'a pratiquement pas changé depuis 1800".

En plus de s'imprégner de l'atmosphère d'un authentique village tessinois, les visiteurs pourront également faire des randonnées dans la région, visiter des sites culturels et apprécier la gastronomie locale.

Ouvert aux affaires

"L'idée est née dans les années 90", explique M. Giacomazzi. "L'idée initiale de ramener des habitants permanents n'était [plus] réalisable, car les bâtiments sont trop petits et ne sont pas directement inaccessibles en voiture.

Aujourd'hui, les choses commencent enfin à bouger. Le premier cottage, la Casa Arcotti, qui compte deux chambres, a ouvert ses portes à la fin du mois de juillet 2018, tandis que l'hôtel proprement dit devrait ouvrir à Pâques 2020.

Le plan de restauration complet en trois étapes - dont le coût s'élève à environ 6,5 millions de dollars - prévoit l'agrandissement et la rénovation de l'osteria, afin qu'elle devienne non seulement la salle à manger de l'hôtel, mais aussi un lieu de réception et de rencontre.

Les places publiques devant l'hôtel de ville et l'église deviendront des espaces communs en plein air, tandis qu'un moulin, une boulangerie et un séchoir à châtaignes seront également rénovés.

Des aménagements paysagers sont également prévus, ainsi que la réintroduction de l'élevage de chèvres, de seigle, de chanvre et de châtaigniers.

Quelles sont les prochaines étapes ?

Le projet n'est pas encore entièrement financé, bien que le New York Times ait rapporté en août 2018 que 2,7 millions de dollars avaient été collectés jusqu'à présent, par le biais de financements publics et de prêts bancaires.

Le projet a suscité beaucoup d'intérêt au niveau international, les visiteurs souhaitant s'immerger dans la vie d'un village suisse. En 2017, le projet a remporté le prix de l'innovation hôtelière décerné par l'association suisse des hôteliers et restaurateurs Gastrosuisse.

Cependant, certains points d'interrogation subsistent quant à la faisabilité du projet.

Avec une population aussi réduite et vieillissante, il y a relativement peu de personnes disponibles pour accueillir les touristes en visite. D'aucuns se demandent s'il ne faudrait pas plutôt s'efforcer de résoudre les problèmes d'infrastructure, comme le manque d'eau, plutôt que d'attirer les touristes.

M. Giacomazzi estime que le concept d'hôtel pourrait augmenter le nombre de résidents.

"Nous espérons que l'hôtel offrira la possibilité à une jeune famille de prendre en charge la gestion et de s'installer à Corippo avec quelques employés", déclare-t-il.

L'objectif est également d'attirer des artisans dans la région, afin de revitaliser le village.

LaCasa Arcotti est ouverte aux visiteurs. Elle peut accueillir quatre personnes et coûte 128 CHF (133 $) par nuit.

Verzasca Rustici, 6634 Brione Verzasca, Suisse ; (41) 91 746 1094

Pour en savoir plus sur le projet, visitez le site web de laFondazione Corippo 1975.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com