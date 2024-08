- Le "petit Slave" rencontre une unité fondée sur Ekitiké

Hugo Ekitike rayonnait de satisfaction après avoir remporté son premier trophée de la saison. L'hommage décerné au meilleur joueur d'Eintracht Frankfurt lors de sa victoire détendue 4-1 contre l'équipe de deuxième division Eintracht Braunschweig au premier tour de la DFB-Pokal ne serait pas le dernier honneur qu'il espère recevoir. "Je vise à gagner chaque match. Je suis un compétiteur. Nous visons à gagner et jouer un football attrayant," a déclaré Ekitike.

Le doublé dans son premier match officiel a insufflé de l'assurance à l'attaquant espoir d'Eintracht Frankfurt. "Nous nous rendons à Dortmund pour gagner," a déclaré le jeune attaquant de 22 ans, fixant son attention sur le match d'ouverture du championnat contre Borussia Dortmund samedi soir.

Toppmoeller enchanté par l'assist d'Ekitike

Ekitike a marqué deux buts lors de la victoire 4-1 à Braunschweig, mais c'est sa passe exceptionnelle avec l'extérieur du pied à l'ouverture du score Farès Chaibi qui a vraiment impressionné l'entraîneur d'Eintracht, Dino Toppmoeller. "C'est là que réside son expertise. Servir le ballon de cette manière avec l'extérieur du pied, c'est un geste de haut niveau," a déclaré Toppmoeller.

Toppmoeller admire le Français qui a prospéré vers la fin de la saison dernière après des débuts difficiles et a marqué quatre buts lors des cinq derniers matches. "Il a démontré de manière convaincante qu'il possède un talent de haut niveau," a déclaré Toppmoeller. Vif, techniquement doué et imprévisible, si Ekitike reste en forme, il pourrait être l'un des meilleurs attaquants de la Bundesliga.

Commencer avec des soucis physiques

Cependant, ce sont ses problèmes de santé qui ont rendu son début à Francfort difficile. Les Aigles ont été surpris par l'état physique d'Ekitike lorsqu'il est arrivé de Paris Saint-Germain en prêt pendant l'hiver. Mais ils ont également reconnu son immense potentiel, c'est pourquoi ils l'ont signé définitivement pour environ 16,5 millions d'euros.

Maintenant, le Français doit produire et semble être sur la bonne voie. "Si Hugo est en forme et prêt pour 90 minutes, alors il peut vraiment nous aider. Il a été avec nous plus longtemps maintenant, mais il a encore de la marge de progression," a déclaré le directeur sportif de Francfort, Timmo Hardung. "Il y a encore de la marge de progression."

L'entraîneur accorde une attention particulière à l'attaquant

C'est pourquoi Toppmoeller continue d'essayer d'en obtenir plus d'Ekitike. La semaine précédant le match de coupe, l'entraîneur d'Eintracht a eu une conversation cœur à cœur avec le Français concernant la nouvelle saison. "Il s'agit également de stimuler les joueurs et de les encourager. C'était mon but, car je deviens nerveux lorsque les joueurs ont un talent considérable mais ne le montrent pas sur le terrain."

Ekitike a montré son talent sur le terrain à Braunschweig. "Je fonctionne à 100% et je me sens bien. C'est pour cela que les préparations ont été faites," a déclaré l'attaquant avec un sourire, conscient qu'il avait pris une pause récemment. Ekitike est un "mischievous scoundrel," a déclaré Toppmoeller. Mais s'il joue comme il l'a fait à Braunschweig, ils toléreront ses pitreries à Eintracht.

Lire aussi: