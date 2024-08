- Le petit cheval de rivière nain qui grince à nouveau

C'est en train de barboter et de sautiller : Le petit pygmée hippopotame encore sans nom du Zoo de Berlin semble s'être remis de sa blessure. Après un examen des vétérinaires, le mini hippopotame a finalement été autorisé à prendre un bain, a annoncé le zoo. Une vidéo du zoo montre qu'il court et boit dans l'eau peu profonde avec sa mère.

"Grâce à sa démarche très distinctive, nous avons pu éviter au jeune une radio et l'anesthésie qui l'accompagne", a déclaré Andreas Pauly, responsable du département de la santé animale, de la protection animale et de la recherche, selon un communiqué de presse. Le petit pygmée hippopotame, né le 3 juin, avait une déchirure à la jointure de la hanche droite et avait du mal à marcher, comme l'a annoncé le zoo en juillet. Il est possible que maman Debbie (27) ait accidentellement marché sur le petit.

Pour l'instant, le petit hippopotame est toujours dans la partie arrière de l'enclos avec sa mère - à l'abri des regards publics. Il a besoin de s'entraîner un peu plus dans l'eau plus profonde, ont-ils dit. Tout comme les hippopotames ordinaires, les pygmée hippopotames ne peuvent pas nager. Ils se poussent du fond et se déplacent dans l'eau en glissant.

Le petit n'a pas encore de nom, mais cela devrait se faire dans les jours à venir. Le zoo a reçu plus de 20 000 suggestions de noms.

Le habitat naturel des pygmée hippopotames se trouve dans les forêts tropicales de l'Afrique de l'Ouest. On estime qu'il en reste moins de 2 500 adultes - et leur nombre diminue. Selon le zoo, leur plus grand danger est d'origine humaine : la perte d'habitat due à la déforestation.

