- Le personnel universitaire en Saxe continue de s'élargir.

L'effectif des universités et des établissements médicaux de Saxe a connu une augmentation. D'après les rapports de l'Office de la statistique, environ 48 600 personnes travaillaient dans ce domaine au 1er décembre 2023. Ce chiffre représente une augmentation de plus de 300 employés (une hausse de 0,6 %) par rapport à l'année précédente. En 2019, le nombre d'employés était d'environ 46 700 personnes, et il a augmenté depuis.

En fin de compte, la croissance de 2023 concernait uniquement les postes à temps plein (environ 700 employés supplémentaires), tandis que les postes à temps partiel ont connu une baisse (environ 400 employés en moins). Les universités ont connu la plus forte augmentation du personnel (environ 0,8 %), suivies de près par les universités d'application (avec une augmentation de 0,5 %). À l'inverse, le nombre d'employés dans les universités d'art (-2,4 %) et les universités de formation professionnelle (-0,2 %) a connu une baisse notable.

Malgré la croissance globale de l'effectif, la baisse des postes à temps partiel dans les universités et les établissements médicaux est attribuable à d'autres facteurs, tels que des stratégies de recrutement changeantes ou des changements dans les préférences des employés. De plus, la baisse de l'emploi dans les universités d'art et les universités de formation professionnelle peut être due à diverses autres circonstances, telles que des contraintes budgétaires ou des changements dans les intérêts des étudiants.

