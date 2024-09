Compréhension de la situation actuelle - Le personnel militaire israélien découvre plusieurs personnes décédées à Gaza avant le début des vaccinations.

Traduction française :

Peu avant l'initiative de vaccination contre la polio à Gaza, une agitation a éclaté en Israël suite à la découverte de nombreux corps dans la zone de conflit. Les premières spéculations ont laissé penser qu'il s'agissait possibly d'otages israéliens, entraînant des manifestations intenses contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu. "Demain, la nation tremble. La population est invitée à se préparer", ont affirmé les représentants des Israéliens otages à Gaza, selon les médias israéliens.

Simultanément, la campagne d'immunisation contre la polio pour des centaines de milliers d'enfants était prévue pour débuter à l'aube à Gaza. Cela nécessitait des cessez-le-feu temporaires et localisés dans la région côtière bloquée dans le but de procéder à la vaccination.

Critique intense de Netanyahu

L'armée israélienne a recommandé de ne pas propager de rumeurs à la suite de la découverte des corps, déclarant : "Actuellement, nos soldats opèrent dans la zone et travaillent à la récupération et à l'identification des corps, une procédure qui prendra plusieurs heures." Ce message a été partagé sur les réseaux sociaux par l'armée samedi soir.

Le leader de l'opposition Jair Lapid a accusé Netanyahu de se concentrer sur des questions insignifiantes alors que "nos enfants sont en captivité", selon The Times of Israel. Des milliers d'Israéliens ont manifesté à Tel-Aviv et dans d'autres villes, réclamant la libération des otages détenus par le Hamas islamique.

L'OMS Insiste sur une Vaccination Sécurisée

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la campagne d'immunisation contre la polio devrait se poursuivre pendant trois à plusieurs jours dans la région sud de la bande côtière assiégée avant de se déplacer vers le nord à Gaza. Les cliniques, les cabinets médicaux et les équipes mobiles étaient censés vacciner des centaines de milliers d'enfants contre le virus en quelques jours, visant à atteindre plus de 90% des enfants de moins de 10 ans.

Les premières doses de vaccin ont été administrées lors d'une conférence de presse de l'autorité de santé contrôlée par le Hamas à Gaza samedi. L'OMS a appelé à l'exécution sécurisée de la vaccination de masse, soulignant que toutes les parties en conflit devaient en assurer la sécurité.

Le Bureau de Netanyahu : Ce n'est pas un cessez-le-feu général

Les rapports d'un cessez-le-feu général pour la conduction de la vaccination ont été considérés comme incorrects par le bureau de Netanyahu en soirée. "Israël autorisera un corridor humanitaire pour l'équipe de vaccination à passer. De plus, des zones de sécurité désignées seront établies pour la vaccination pendant des heures spécifiques", a déclaré le communiqué.

Premier Cas de Polio à Gaza en 25 Ans

Le cas de paralysie polio à Gaza, le premier en 25 ans, a été signalé récemment. Suite à une attaque terroriste du Hamas sur la région frontalière israélienne le 7 octobre dernier, de nombreux bébés et enfants à Gaza n'ont pas reçu de vaccinations. Les conditions d'hygiène pauvres, les espaces de vie surpeuplés et l'accès limité à l'eau propre dans la bande côtière dévastée pourraient contribuer à une propagation rapide de la maladie infectieuse, selon l'OMS.

Le forum des parents des otages israéliens a demandé à l'OMS de vacciner les enfants otages à Gaza.

Les Négociations de Médiation sont au Point Mort

Plus de 2 000 travailleurs humanitaires ont été formés pour les vaccinations contre la polio dans la région en guerre. Près de 1,26 million de doses de vaccin contre la polio ont été expédiées dans la région, avec 400 000 doses supplémentaires attendues prochainement. Environ 640 000 enfants de moins de 10 ans doivent être vaccinés avec deux doses administrées quatre semainesapart.

Cependant, les tentatives de cessez-le-feu général dans les territoires palestiniens sont actuellement au point mort. Les attentes d'une percée dans les pourparlers de médiation menés par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar au Caire entre Israël et le Hamas n'ont pas encoreabouti.

Conflit sur la Zone Frontalière

Le point de contention principal est la durée de la présence de soldats israéliens à Gaza, en particulier dans le corridor de Philadelphie le long de la frontière avec l'Égypte. Suite à une décision du cabinet de sécurité, Israël prévoit de maintenir le contrôle sur la frontière Gaza-Égypte. Les critiques, notamment le ministre de la Défense Joav Galant, craignent que cette mesure n'entrave la libération des otages, car le Hamas refuse d'accepter le contrôle israélien du corridor de Philadelphie.

"Netanyahu et ses alliés du cabinet sabotent délibérément l'accord de cessez-le-feu pour le corridor de Philadelphie, condamnant ainsi intentionnellement les otages à mort", a déclaré un communiqué émanant des parents des otages. La mère de l'un des otages a qualifié l'insistance de Netanyahu pour maintenir le contrôle du corridor de "crime contre le peuple, contre l'État d'Israël et contre le sionisme". "Netanyahu n'est pas un garde de sécurité mais un messager de la mort", a-t-elle ajouté.

Depuis le début de la guerre il y a onze mois, le bilan des morts dans la bande côtière s'est élevé à plus de 40 600, selon les autorités de Gaza. Les chiffres ne font pas de distinction entre les combattants et les civils et sont difficiles à vérifier.

Malgré le conflit en cours, l'importance de la santé des enfants a été soulignée alors que la campagne de vaccination contre la polio pour des milliers d'enfants à Gaza était prévue. Le leader de l'opposition Jair Lapid a critiqué le Premier ministre Netanyahu pour sa concentration sur d'autres questions alors que les enfants étaient en captivité.

