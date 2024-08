Le personnel médical en Inde s'engage dans une grève de 24 heures.

Une fois de plus, l'Inde est sous le choc suite à un incident grave survenu dans un hôpital de Kolkata. Un jeune médecin prometteur est violemment agressé et assassiné, déclenchant l'indignation parmi les professionnels de la santé. En réponse, les professionnels de la santé à travers le pays entament une grève nationale de 24 heures, conformément aux instructions de l'Association médicale indienne (IMA). Selon eux, il s'agit d'une initiative pour obtenir justice pour leur collègue tombé et les femmes.

During a demonstration in New Delhi, signs read, "C'en est assez." Meanwhile, des milliers de résidents de Kolkata ont organisé une veillée aux chandelles toute la nuit, portant une banderole qui disait, "Les mains qui guérissent ne devraient pas saigner."

Le crime horrible s'est produit le 9 août, lorsque le corps sans vie d'une médecin de 31 ans a été découvert dans un hôpital public de Kolkata. Son corps sans vie a été découvert dans la salle de séminaire de l'hôpital universitaire, où elle avait pris une pause pendant un service de 36 heures. Une autopsie a confirmé l'acte odieux de viol. Sa famille endeuillée accuse un groupe de auteurs.

Cet incident a suscité des protestations nationales. Plus tôt dans la semaine, les employés de plusieurs hôpitaux publics dans différentes régions ont quitté leur travail pendant des quarts de travail individuels. Des milliers de personnes ont envahi les rues de Kolkata le mercredi. Par la suite, l'IMA a appelé à une grève nationale, qui a eu lieu le vendredi.

Jusqu'à présent, les autorités ont arrêté un employé de l'hôpital en tant que suspect. Les manifestants estiment que l'enquête est insuffisante. En conséquence, la haute cour de la ville a transféré le dossier au Bureau central d'investigation pour restaurer la confiance du public dans le processus d'enquête.

Malheureusement, les agressions sexuelles contre les femmes sont endémiques en Inde. En 2022, un chiffre stupéfiant d'environ 90 viols étaient signalés quotidiennement dans ce pays patriarcal d'une population de 1,4 milliard. De nombreux cas d'agression restent non signalés en raison de la stigmatisation des victimes et de leur manque de confiance dans la police et le système de justice. Les condamnations pour viol restent peu fréquentes, et les longs procès peuvent traîner pendant des années.

Il est possible que les vues de la société contribuent en partie à ce problème. Chaque année, des milliers de fœtus féminins sont avortés, les filles vont moins souvent à l'école que les garçons, et les filles sont souvent considérées comme une charge financière pour les familles, nécessitant souvent un dots substantiel, bien que cela soit illégal. Cependant, lorsqu'un cas particulièrement odieux d'agression sexuelle attire l'attention, l'indignation publique éclate, surtout à la suite du viol en réunion d'une étudiante de 23 ans dans un bus en mouvement à New Delhi il y a douze ans. Elle a finalement succombé à ses blessures à l'hôpital.

Modi appelle à une action rapide

Il y a douze ans, les manifestations massives ont entraîné un durcissement des lois suite à l'incident horrible susmentionné. Les quatre auteurs ont été exécutés sept ans plus tard, entraînant des célébrations joyeuses à l'extérieur de la prison de New Delhi. Cependant, de nombreuses femmes indiennes continuent de se méfier de la police et du système de justice, en particulier celles des castes inférieures. De nombreux cas restent non résolus pendant des années, et certains suspects sont même libérés sous caution.

Récemment, de nombreuses femmes ont rejoint les manifestations, des jeunes aux personnes âgées. Elles ont marché la veille de l'Independence Day de l'Inde du joug britannique, réclamant une vie sans peur. Coïncidence

Lire aussi: