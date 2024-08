- Le personnel des compagnies aériennes prolonge l'action industrielle contre les transporteurs de fret

L'association de pilotes, Vereinigung Cockpit (VC), étend son arrêt de travail chez la compagnie aérienne de loisirs Lufthansa's Discover pour un troisième jour consécutif. Selon une annonce faite à Francfort jeudi, les pilotes gérant les vols cargo pour Lufthansa Cityline participeront également à la grève de 18h00 à minuit. Il s'agit d'un geste de solidarité, a déclaré VC.

Trois Airbus A321 cargos sont perturbés en raison de cette grève. VC indique qu'il y a des rotations prévues totalisant huit vols pendant la durée de la grève, mais il reste incertain si ces vols seront annulés car Lufthansa pourrait utiliser des pilotes de gestion comme remplaçants.

Chez Discover, la grève en cours entraîne des annulations sporadiques pour le troisième jour. Selon la compagnie aérienne, un autre vol long-courrier ainsi que certaines connexions européennes ont dû être annulés. Cependant, trois vols courts-courriers ont de nouveau été assurés par des compagnies aériennes partenaires.

Critique autour de la grève

Les syndicats UFO et VC, présents au sein du groupe Lufthansa, utilisent stratégiquement cette grève de quatre jours pour exiger leurs propres accords collectifs. Cela suit un accord conclu entre la direction et le syndicat rival Verdi. UFO et VC estiment que Verdi ne représente qu'une partie limitée des pilotes et des stewards de la compagnie. Fondée en 2021, Discover Airlines exploite 27 avions, desservant des destinations de vacances en Europe et dans le monde, avec un effectif estimé à 1 900 employés.

