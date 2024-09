- Le personnel d'entraîneurs de Darmstadt est en proie à des troubles.

Suite de la défaite décevante de Darmstadt 98 face à Elversberg sur le score de 0:4 et n'ayant remporté qu'un seul point lors de leurs quatre premiers matchs de championnat, l'entraîneur principal Torsten Lieberknecht a pris une décision difficile en démissionnant de son poste au sein de l'équipe reléguée en Bundesliga.

En expliquant sa décision, le quinquagénaire a déclaré : "Je crois toujours que personne n'est au-dessus du club, et cela me concerne également. J'espère que ma démission aidera tout le monde à aller de l'avant et à unir nos forces pour les défis à venir."

Le club a officiellement accédé à la demande de Loberknecht après des discussions approfondies. Le directeur sportif de Darmstadt, Paul Fernie, a déclaré : "Nous avons une grande estime pour Torsten et sommes immensément reconnaissants pour ses contributions tout au long des années. Cependant, pour le succès de SV 98, il est essentiel d'avoir une pleine énergie et un engagement total envers le virage sportif."

Lieberknecht, qui a été avec les Hessois depuis le 1er juillet 2021, a dirigé 112 matchs officiels. Malgré avoir ramené l'équipe en Bundesliga en 2023, ils n'ont réussi à obtenir que 17 points lors de la saison précédente, terminant avec le moins de points et étant relégués. La tendance négative s'est poursuivie dans la nouvelle saison avec l'équipe classée avant-dernière après leur troisième défaite.

Le président Rüdiger Fritsch a exprimé sa déception en déclarant : "Aujourd'hui n'est pas un bon jour pour SV Darmstadt 98. Un individu dévoué qui a beaucoup apporté au club n'est plus notre entraîneur."

Lieberknecht était dévasté par leur performance contre Elversberg. Fernie a salué l'entraîneur, dont les responsabilités seront temporairement confiées à l'équipe d'entraîneur existante de Darius Scholtysik et Ovid Hajou. "Il n'est pas courant dans le football professionnel d'avoir une relation permettant une communication honnête et ouverte dans une situation aussi difficile. Cela souligne une fois de plus l'attitude et le caractère de Torsten", a déclaré Fernie.

Fritsch est optimiste quant à l'avenir, croyant que "dans la longue durée, les résultats récents ne seront pas mémorisés, mais les victoires fantastiques que Torsten a apportées à SV 98". Cependant, la joie initiale au Böllenfalltor n'était plus présente, et la lourde défaite 0:4 contre Elversberg le samedi a eu un impact significatif sur Lieberknecht.

Face à leur performance décevante, Lieberknecht a estimé qu'il était temps pour un changement. "Seul l'entraîneur est responsable dans le football, et c'est moi - même si je me sens trahi par l'équipe aujourd'hui", a-t-il déclaré après le match. Quoi qu'il en soit, Lieberknecht n'a pas hésité à prendre ses responsabilités et à démissionner 24 heures plus tard.

Le changement d'entraîneur est intervenu après la performance décevante de Darmstadt 98 dans le soccer, leur défaite récente contre Elversberg ayant été un tournant. L'équipe n'avait réussi à obtenir qu'un seul point lors de leurs quatre premiers matchs de championnat, suscitant des inquiétudes quant à leur avenir en Bundesliga.

Lire aussi: