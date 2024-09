- Le personnel de l'université est blessé dans un incident de coups de couteau sur le campus.

Une attaque au couteau a eu lieu à l'Université Technique de Nuremberg, laissant un employé blessé. Le suspect s'est enfui, selon la police. Les efforts pour identifier l'auteur inconnu ont d'abord été infructueux.

La victime a été transportée à l'hôpital avec des blessures par couteau, mais est restée consciente, selon Robert Sandmann, porte-parole de la police. L'homme a déclaré avoir été attaqué alors qu'il sortait des toilettes, a mentionné Sandmann. Un petit couteau de cuisine a été découvert plus tard près de la victime, apparemment utilisé lors de l'attaque.

Le bâtiment de l'université a été sécurisé par la police le matin pour une fouille. En raison des vacances entre les semestres, seuls quelques employés ont été affectés, a souligné Matthias Wiedmann, porte-parole de l'université. Ils ont repris leur travail à midi.

Les enquêteurs cherchent maintenant des témoins pour aider à identifier le suspect. Il est décrit comme un homme grand, âgé de 30 à 40 ans, avec une barbe, des vêtements sombres et une barbe claire, selon un message sur la plateforme X.

L'employé blessé travaillait dans un laboratoire avec deux collègues ce matin-là, a déclaré Wiedmann. Ils ont finalement trouvé la victime. Les détails des événements et le mobile restent inconnus. "Il n'y avait pas semble-t-il de dispute antérieure, mais plutôt une rencontre fortuite", a déclaré Wiedmann. L'enquête est encore à ses débuts, selon la police.

L'incident a laissé le personnel de l'université sous le choc. L'université envisage d'implémenter des mesures de sécurité plus strictes à l'avenir, a déclaré Wiedmann. Le bâtiment concerné, composé de salles de cours et de laboratoires, est librement accessible. "Nous devrons examiner la situation rétrospectivement et réfléchir à la manière de prévenir de tels incidents à l'avenir", a déclaré Wiedmann.

L'enquête sur l'attaque est menée par les autorités de la Cour de Justice, car le suspect n'a pas encore été identifié. Si le suspect est arrêté, il sera jugé devant la Cour de Justice pour coups et blessures.

Lire aussi: