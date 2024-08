- Le personnage principal, Robert Habeck, émet des alertes concernant la désintégration potentielle de la coalition des feux de circulation

Habeck a exprimé ses préoccupations aux partis de la coalition du trafic, en insistant sur le fait qu'ils ne devraient pas jouer avec l'idée d'unecollapse de la coalition. "Badininer avec une nouvelle élection potentielle n'est pas à l'ordre du jour", a-t-il déclaré aux publications du groupe de médias Funke. "La Loi fondamentale stipule clairement que le Bundestag est élu pour une période de quatre ans pour une raison."

Habeck a exhorté la coalition à rester concentrée et engagée. "Tout comme de nombreuses personnes, ils doivent accomplir leurs tâches avec détermination, concentration et la volonté d'atteindre leurs objectifs", a-t-il conseillé. "Et je compte personnellement faire de même."

Pas de campagne électorale de Habeck, pour l'instant

Le ministre de l'Économie Habeck a expliqué sa position après que le chef du parti Vert, Omid Nouripour, a déclaré que la coalition du trafic était essentially un "gouvernement de transition". Nouripour faisait référence à l'ère post-Merkel, selon Habeck, qui faisait référence à l'ancienne chancelière Angela Merkel (CDU). "L'Allemagne traverse actuellement une période de transition : l'ère de Merkel s'est terminée, mais la nouvelle ère n'a pas encore commencé", a expliqué Habeck.

La coalition du trafic doit s'attaquer aux décisions non prises de l'ère de Merkel. "Nous avons fait des progrès significatifs, mais les crises se sont aggravées", a noté Habeck. "L'Allemagne doit déterminer sa position géopolitique en Europe et dans le monde, et pour cela, nous devrons obtenir des majorités politiques pour la prochaine législature." Lorsque asked si une "ère du trafic" était encore possible d'ici 2025, Habeck a répondu : "Personne ne peut prédire l'issue politique en septembre 2025."

Habeck est resté ambigu quant à sa potentielle nomination en tant que candidat à la chancellerie du parti Vert, en déclarant aux journaux Funke : "Il s'agit du type de nation que nous voulons être. Ensuite, la personne appropriée pour le poste de chancelier fédéral émergera." Il a précisé davantage : "J'ai été élu ministre pour une période de quatre ans. La campagne électorale aura lieu plus tard."

Même au milieu de la période de transition de l'Allemagne, Habeck souligne l'importance d'éviter un effondrement de la coalition. "Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre en danger la stabilité du gouvernement allemand pendant cette période critique", a-t-il ajouté.

Considérant le paysage politique actuel de l'Allemagne, Habeck réaffirme son engagement en tant que ministre de l'Économie. " Tant que je suis ministre de l'Économie, j'exécuterai mes tâches avec diligence et engagement, contribuant à la croissance et à la stabilité économiques de l'Allemagne", a-t-il assuré.

