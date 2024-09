Le personnage principal du Bayern, Max Eberl, va épouser son amour d'enfance.

Dans leur jeunesse, Max Eberl et Natascha Fruscella ont eu une brève romance. Leurs chemins se sont croisés à nouveau récemment et le destin avait d'autres plans. Actuellement, le manager de football Max Eberl et la personnalité de la télévision Natascha Fruscella sont mari et femme. Eberl a annoncé cette excitante nouvelle sur Instagram en déclarant : "Mission accomplie, le cycle est terminé". Il a publié une photo d'eux deux debout près d'un plan d'eau.

Selon le journal Bild, leur célébration de mariage a eu lieu dans un restaurant chic situé près de Tegernsee. Le directeur sportif du FC Bayern Munich, Max Eberl, possède reportedly une maison à Rottach-Egern, qui n'est pas loin du restaurant. Selon le rapport, Eberl et ses invités ont profité d'un après-midi de baignade dans le lac, suivi d'une fête de mariage qui comprenait un match de tennis de football et de la musique d'un DJ.

Natascha Fruscella est l'ancienne flamme de Max Eberl. Ils étaient ensemble à l'âge de 14 ans, mais leurs chemins se sont séparés après cela. Ils ont reconnecté leur relation à la fin de l'année 2022. Dans un podcast diffusé au début de l'année 2023, Max Eberl a déclaré : "J'ai reconnecté avec mon amour d'enfance après 35 ans. La vie a sa façon de ramener les gens ensemble, et j'en suis incroyablement heureux et reconnaissant."

Max Eberl a été marié deux fois. Son premier mariage avec Simone a duré 21 ans avant qu'ils ne se séparent en 2019. Il a eu une brève relation avec Sedrina Schaller, l ancienne manageuse de l'équipe de Borussia Mönchengladbach, après sa séparation. Depuis mars 2023, Max Eberl exerce la fonction de directeur sportif de Bayern. Avant cela, il était le directeur général de RB Leipzig, ayant commencé sa carrière à Borussia Mönchengladbach en 2005, où il a travaillé jusqu'en 2022.

La romance reconnectée de Natascha Fruscella et Max Eberl a abouti à un tournant excitant pour leurs vies. During their recent wedding celebration, guests enjoyed various activities, such as a game of football tennis and music from a DJ.

