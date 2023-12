Le Père Noël a besoin de vous pour endormir vos enfants le soir de Noël. Voici comment

Sauf moi, à l'âge de 7 ans. Je me suis réveillé si excité au moment où l'horloge sonnait minuit que ma mère m'a offert mon premier cadeau de Noël : le dernier album de Shaun Cassidy. Je ressens encore l'excitation avant de me rendormir.

Maintenant que j'ai un enfant, j'éprouve plus de sympathie pour les autres parents qui assemblent et emballent les cadeaux jusqu'aux petites heures du jour de Noël. Nous n'avons pas besoin que nos enfants veillent tard ou se réveillent au milieu de l'emballage. Au minimum, ils nous ralentissent pendant une heure ou plus. Au pire, ils verront le Père Noël à l'œuvre.

Alors, que pouvez-vous faire ? J'ai demandé au Dr Raj Dasgupta, spécialiste du sommeil et professeur agrégé de médecine clinique à la Keck School of Medicine de l'Université de Californie du Sud, qui, je vous le promets, n'est pas grincheux. Ce père de trois enfants, âgés de 4, 8 et 10 ans, appliquera peut-être ses recommandations à la maison cette année.

Ses réponses sont légèrement modifiées pour plus de clarté et parce que j'admire ses goûts en matière de musique de Noël, sa maîtrise de soi face aux plateaux de biscuits et ses conseils à la famille et aux amis. (Les italiques ci-dessous sont mes réponses.)

Prévoyez un plan pour la veille de Noël. Sortez (si possible) le matin pour faire de l'exercice et fatiguer vos enfants. La lumière du soleil le matin aide également à réinitialiser notre rythme circadien, ce qui facilite le sommeil le soir. Terminez votre journée en fin d'après-midi. Fixez des heures de coucher et de lever que tout le monde s'engage à respecter. Si vous partez en vacances ou si vous changez d'organisation pour accueillir des visiteurs, il est important que tout le monde se mette d'accord sur qui dort où et dans quel lit avant l'heure du coucher.

Évitez les bombes sucrées pendant les fêtes. Laissez tomber les sucreries la veille de Noël, à moins que vous ne vouliez que votre enfant de 6 ans traverse la cuisine en chantant à une octave supérieure à celle de la chanson de Mariah Carey "All I Want for Christmas Is You" (OMG). (OMG.) Il est intéressant de noter que des données évaluées par des pairs indiquent que le sucre ne signifie pas nécessairement que vos enfants seront hyperactifs, mais vous ne pouvez pas ignorer que le sucre peut avoir un léger effet sur le comportement.

Les enfants qui manquent de sommeil ont davantage envie d'aliments sucrés, et des études ont montré qu'un sommeil de mauvaise qualité était étroitement lié à une consommation plus importante de sucres ajoutés. Cependant, il est toujours préférable de réduire la consommation de sucre tout au long de la journée, et surtout à l'approche de l'heure du coucher. Il est particulièrement important de ne pas manger dans les deux heures qui précèdent le coucher, car cela peut nous empêcher de dormir. (Si vous recevez la visite d'amis ou de membres de votre famille, veillez à ce qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas vous offrir trop de friandises sucrées à l'approche de l'heure du coucher. (Montrez cette histoire aux grands-parents.)

Offrez le cadeau de la veille de Noël. Laissez vos enfants recevoir un cadeau chacun la veille de Noël, et essayez d'inclure une lettre du Père Noël les encourageant à aller dormir pour qu'il puisse livrer le reste de leurs cadeaux. (OK, Dr Raj - c'est génial !)

Ne leur parlez du Père Noël qu'en dernier recours. Si tout le reste échoue et qu'ils ne veulent pas s'endormir, rappelez-leur que le Père Noël ne viendra pas pendant qu'ils sont éveillés. (Bon, d'accord, c'est un peu grincheux.) Cela devrait les amener à dormir si rien d'autre ne le fait.

Une fois qu'ils sont endormis, il est temps de travailler avec le Père Noël pour emballer les cadeaux, afin qu'il puisse partir.

Il s'élança sur son traîneau et donna un coup de sifflet à son équipe,

et ils se sont tous envolés comme le duvet d'un chardon.

Mais je l'ai entendu s'exclamer, avant qu'il ne soit hors de vue -

"Joyeux Noël à tous, et bonne nuit à tous !"

Source: edition.cnn.com