- Le père d'une prostituée de trois ans dans une voiture chaude

Un père de 33 ans a laissé son fils de 3 ans dans sa voiture chaude pendant qu'il rendait visite à une prostituée. La police a découvert l'enfant, qui transpirait abondamment, sur la banquette arrière de la voiture garée lundi soir après avoir été alertée par un passant préoccupé. L'enfant avait ouvert la porte à la demande du passant et avait reçu de l'eau avant l'arrivée de la police. Les secouristes qui ont répondu ont découvert que l'enfant avait une température corporelle élevée et des signes de déshydratation et l'ont ensuite conduit à l'hôpital. Au moment de l'incident, la température extérieure était de 26 degrés Celsius selon le service météorologique allemand.

Enquêtes contre le père

La mère, informée à l'hôpital, a exprimé son incrédulité face aux actions du père, déclarant qu'elle n'aurait jamais cru qu'il pourrait faire une chose pareille. Le père est revenu à la voiture plus d'une heure après l'incident, affirmant qu'il avait rendu visite à un ami pour emprunter de l'argent et s'était attardé plus longtemps que prévu. Cependant, les enquêtes ont révélé qu'il avait en réalité rendu visite à une prostituée.

La police a déposé une plainte contre le père pour avoir négligé ses devoirs parentaux et mis la vie de l'enfant en danger. De plus, les services de protection de l'enfance ont été informés.

