Le père d'un Américain détenu par le Hamas considère les attaques du Liban comme ajoutant une douleur supplémentaire à sa souffrance actuelle.

Adi Alexander, dont le fils Edan Alexander est détenu, a exprimé ses préoccupations lors d'une interview sur "The Lead with Jake Tapper", soulignant la nécessité de mettre fin à ce cycle de violence.

Israël n'a pas reconnu sa responsabilité dans les attaques, mais CNN a rapporté que l'opération de mardi était une collaboration entre l'armée de défense israélienne (IDF) et le Mossad.

Alexander et d'autres membres de la famille des otages américains détenus par le groupe terroriste se sont réunis avec Tapper mercredi, à l'approche de l'anniversaire de l'assaut brutal du 7 octobre de Hamas. Pour l'instant, les perspectives d'un accord de paix pour libérer les otages et mettre fin aux hostilités à Gaza semblent peu probables.

Au lieu de cela, le conflit semble s'intensifier. Jeudi, Israël a ciblé des sites de Hezbollah dans le sud du Liban avec des frappes aériennes, et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a déclaré une "nouvelle ère de conflit" mercredi.

During discussions de cessez-le-feu, Alexander a exhorté le président Joe Biden à avoir une conversation franche avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, suggérant qu'il devrait cesser de déplacer les objectifs et de saboter son propre équipe de négociation.

"Cette conversation doit avoir lieu immédiatement", a-t-il ajouté.

Netanyahu est prévu pour assister à l'Assemblée générale des Nations unies la semaine prochaine, mais une source a déclaré à CNN qu'il ne rencontrera pas Biden.

Biden a un jour suggéré que Netanyahu prolongeait le conflit pour des gains politiques.

Iris Weinstein Haggai, dont les parents ont perdu la vie le 7 octobre, a exhorté le gouvernement américain à en faire plus.

"Il est simplement inacceptable que nous ne fassions pas tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre la pression sur tous les pays et la communauté internationale afin de mettre la pression sur Hamas et de libérer ces otages innocents qui pourrissent", a déclaré Weinstein Haggai.

Plusieurs membres de la famille des otages sont actuellement à Washington, à l'approche de l'anniversaire du 7 octobre. Ils ont discuté du manque de progrès dans les discussions de cessez-le-feu avec le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan mercredi.

Leur visite suit la récupération par l'armée israélienne des corps de six otages, dont Hersh Goldberg-Polin, d'origine israélienne-américaine, des tunnels contrôlés par Hamas à Gaza. Juste avant la confirmation de la mort de Goldberg-Polin, ses parents ont supplié pour son retour en sécurité lors de la Convention nationale démocrate.

Ronen Neutra, père d'Omer Neutra, a exprimé son horreur face à la mort de Goldberg-Polin mercredi.

"Où est l'indignation ? Comment un Américain peut-il être assassiné alors qu'il y a des gens qui célèbrent Hamas dans les rues de New York ? C'est la même organisation qui vient de tuer un Américain. Alors, où est l'indignation ?", a-t-il questionné.

"Je ne pense pas avoir de grands espoirs en Netanyahu", a ajouté Neutra. "Ses propos en Israël et ses déclarations devant le public américain ne sont pas en accord."

Jonathan Dekel-Chen, père d'un autre otage américain Sagui Dekel-Chen, a admis que ses attentes pour une résolution dans les négociations étaient minimes.

"Tous les Israéliens sont fatigués d'écouter Netanyahu car il est clair qu'il y a un décalage entre son engagement à obtenir le retour des otages et ses actions", a expliqué Dekel-Chen.

"Il est apparent pour moi, du moins, qu'il assiste à l'Assemblée générale des Nations unies principalement pour une consommation domestique en Israël", a-t-il conclu. "Ce qu'il dit là-bas, malheureusement, peut ne pas être bien reçu à l'Assemblée générale."

